Калинина пробилась в полуфинал 25-тысячника ITF

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Португалии.



В четвертьфинальной встрече Калинина, которая посеянна под третьим номером, обыграла 17-ю сеяную Эву Герреро-Альварес из Испании.



Оэйраш. 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Эва Герреро-Альварес (Испания) – 0:6, 7:5, 6:1



В следующем раунде Калинина сразится со швейцаркой Симоной Вальтерт или Мэнди Минеллой из Люксембурга.