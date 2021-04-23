Калинина пробилась в полуфинал 25-тысячника ITF

Украинка будет сражаться за место в финале

  • 23.04.2021 14:48
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Калинина пробилась в полуфинал 25-тысячника ITF
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Португалии.
 
В четвертьфинальной встрече Калинина, которая посеянна под третьим номером, обыграла 17-ю сеяную Эву Герреро-Альварес из Испании.
 
Оэйраш. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Эва Герреро-Альварес (Испания) – 0:6, 7:5, 6:1
 
В следующем раунде Калинина сразится со швейцаркой Симоной Вальтерт или Мэнди Минеллой из Люксембурга.

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Источник — Sport.ua

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