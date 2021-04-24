Всего с одним форвардом. Известна заявка Шахтера на матч с Александрией

Поединок 23-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 25 апреля

  • 24.04.2021 20:33
  • 1489 просмотров
  • 5 комментариев
Всего с одним форвардом. Известна заявка Шахтера на матч с Александрией
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» опубликовал заявку на выездной поединок 23-го тура УПЛ против «Александрии».

В связи с травмой Жуниора Мораеса, в заявку «Шахтера» попал всего один форвард — 18-летний украинец Богдан Вьюнник.

Матч «Александрия» — «Шахтер» состоится в воскресенье, 25 апреля, в 17:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    futbolboss
    online
      futbolboss, 24.04.2021 21:37
    +4
    zhyr, 24.04.2021 21:30
    І все? В молодіжці немає більше форвардів? Як стимул для розвитку, можна було ще когось заявити.
    Шо Каштру, шо Фонсека, використовували вже готовий матеріал, нікого з резерву до основи не превили, за винятком Трубіна, і то бо Пятов не міг грати.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 24.04.2021 21:35
    +1
    Бедный Йорик...У него уже не осталось, чем заменить этот череп
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 24.04.2021 21:31
    +2
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 24.04.2021 21:30
    +2
    І все? В молодіжці немає більше форвардів? Як стимул для розвитку, можна було ще когось заявити.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.04.2021 21:24
    +3
    Шахчестер Сити. Там тоже один нападающий, Жезус
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 24.04.2021 21:37
    +4
    zhyr, 24.04.2021 21:30
    І все? В молодіжці немає більше форвардів? Як стимул для розвитку, можна було ще когось заявити.
    Шо Каштру, шо Фонсека, використовували вже готовий матеріал, нікого з резерву до основи не превили, за винятком Трубіна, і то бо Пятов не міг грати.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.04.2021 21:24
    +3
    Шахчестер Сити. Там тоже один нападающий, Жезус
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 24.04.2021 21:31
    +2
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 24.04.2021 21:30
    +2
    І все? В молодіжці немає більше форвардів? Як стимул для розвитку, можна було ще когось заявити.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 24.04.2021 21:35
    +1
    Бедный Йорик...У него уже не осталось, чем заменить этот череп
    Ссылка
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