Всего с одним форвардом. Известна заявка Шахтера на матч с Александрией

Донецкий «Шахтер» опубликовал заявку на выездной поединок 23-го тура УПЛ против «Александрии».
В связи с травмой Жуниора Мораеса, в заявку «Шахтера» попал всего один форвард — 18-летний украинец Богдан Вьюнник.
Матч «Александрия» — «Шахтер» состоится в воскресенье, 25 апреля, в 17:00.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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