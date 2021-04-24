Гарри КЕЙН: «Был удивлен отставкой Моуриньо»

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал отставку главного тренера команды Жозе Моуриньо:
«Я был очень удивлен, скажу честно. В тот день я узнал об отставке, наверно, за 5-10 минут до объявления.
Мы концентрировались на финале Кубка лиги и подготовке к нему, но это футбол. При мне уже уволили нескольких тренеров. Не думаю, что отставка тренера – это что-то ожидаемое для игроков, но это часть игры.
У меня прекрасные отношения с Жозе, я желаю ему всего наилучшего и удачи в его следующей работе, но он, как и мы, знает, что футбол может быть жестоким».
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.