Гарри КЕЙН: «Был удивлен отставкой Моуриньо»

Форвард «Тоттенхэма» поддержал бывшего тренера

  • 24.04.2021 20:38
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Гарри КЕЙН: «Был удивлен отставкой Моуриньо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал отставку главного тренера команды Жозе Моуриньо:

«Я был очень удивлен, скажу честно. В тот день я узнал об отставке, наверно, за 5-10 минут до объявления.

Мы концентрировались на финале Кубка лиги и подготовке к нему, но это футбол. При мне уже уволили нескольких тренеров. Не думаю, что отставка тренера – это что-то ожидаемое для игроков, но это часть игры.

У меня прекрасные отношения с Жозе, я желаю ему всего наилучшего и удачи в его следующей работе, но он, как и мы, знает, что футбол может быть жестоким».

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Источник — Sky Sports

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