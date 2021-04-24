Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Мариуполь не хуже других команд»

Хавбек «Мариуполя» - о матче против «Руха»

  • 24.04.2021 20:17
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Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Мариуполь не хуже других команд»
© ФК Мариуполь. Вячеслав Танковский

Полузащитник «Мариуполя» Вячеслав Танковский прокомментировал поражение 0:3 от «Руха» в 23-м туре УПЛ:

- Что произошло с «Мариуполем»? Какой момент в матче стал ключевым?
- Думаю, это момент с пенальти. С этого все началось. До этого момента нам игра давалась. Первый тайм был примерно равный. Но во втором тайме мы начали переигрывать соперника, создавать моменты. Но пропустили контратаку – пенальти, красная карточка. Стало тяжело играть.

- Тяжело играть из-за пенальти или из-за того, что стало на одного игрока меньше?
- Тяжело играть в меньшинстве. Хорошее поле, быстрое из-за дождя, но прессинговать соперника, имея на одного игрока меньше, сложно.

- В первом тайме «Мариуполь» нанес только один удар в створ. И тот после подачи углового. С чем это связано?
- Мало просили передач за спины защитникам. В перерыве тренеры внесли коррективы в нашу игру и у нас появились моменты.

- С чем связана осторожная игра в первом тайме?
- Мы выходили играть в свой футбол. Считаю, что с мячом мы играем хорошо. А когда без мяча – нам надо включать характер, помогать друг другу, бороться. Нам этого не хватает. Когда мы играем с мячом, нас все хвалят. Но футбол – это не только игра с мячом. Нужны также самоотдача и характер. Мы не были слабее «Руха» или других команд. Просто нам не всегда хватает бойцовских качеств.

- Ситуация в турнирной таблице для «Мариуполя» критична?
- Мы должны выходить на поле и забивать свои моменты. Мы не хуже других команд. Надо быть мужиками – выйти на «Львов» и сделать свое дело.

- Игра со «Львовом» – матч за выживание?
- У нас все такие игры остались. Мы должны и против «Динамо» и «Десны» показать хороший футбол. Не только на «Львов» делать акцент.

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Источник — ФК Мариуполь

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