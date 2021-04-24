Ла Лига. Победа Эльче, ничья Вальядолида и Кадиса

Состоялись два стартовых матча 32-го тура испанской Ла Лиги. «Эльче» минимально обыграл «Леванте» и выбрался из зоны вылета. «Вальядолид» сыграл вничью с «Кадисом».
«Эльче» - «Леванте» 1:0
Гол: Бойе 32
«Вальядолид» - «Кадис» - 1:1
Голы: Плано 14 – Кала 64
Также сегодня состоится матч «Реал» - «Бетис». Начало – в 22:00 по Киеву.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.