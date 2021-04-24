32-й тур
Реал Вальядолид
1 : 1
Кадис
24.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ла Лига. Победа Эльче, ничья Вальядолида и Кадиса

Стартовал 32-й тур Ла Лиги

  • 24.04.2021 19:32
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Ла Лига. Победа Эльче, ничья Вальядолида и Кадиса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два стартовых матча 32-го тура испанской Ла Лиги. «Эльче» минимально обыграл «Леванте» и выбрался из зоны вылета. «Вальядолид» сыграл вничью с «Кадисом».

«Эльче» - «Леванте» 1:0
Гол: Бойе 32

«Вальядолид» - «Кадис» - 1:1
Голы: Плано 14 – Кала 64

Также сегодня состоится матч «Реал» - «Бетис». Начало – в 22:00 по Киеву.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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