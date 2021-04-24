В воскресенье, 25 апреля, в поединке двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» на КСК «Ника» будет принимать донецкий «Шахтер». Встреча начнется в 17:00.
«Александрия» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Александрия» - «Шахтер» покажет телеканал Футбол 1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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