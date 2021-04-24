Мирослав СТУПАР: «Украинских судей априори не могло быть на Евро-2020»

Украинским рефери на международной арене доверяют только третьеразрядные матчи, считает эксперт

  • 24.04.2021 17:43
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Мирослав СТУПАР: «Украинских судей априори не могло быть на Евро-2020»
© dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар

Известный в прошлом рефери Mирослав Ступар прокомментировал отсутствие украинских судей в списке рефери, которые будут работать на Евро-2020.

«Их априори не могло там быть. Чтобы завоевать право обслуживать поединки сильнейших сборных континента, нужно на протяжении многих лет добиваться этой престижной цели. Эту вершину наскоком не взять.

Информация, появившаяся Интернете, о том, что якобы глава Комитета арбитров УАФ итальянец Лучано Лучи обещал президенту УАФ Андрею Павелко, что наша Екатерина Mонзуль будет обслуживать матчи финальной части чемпионата Европы, думаю, не соответствует действительности. Даже принимая во внимание, что судейские комитеты ФИФА и УЕФА возглавляют соотечественники Лучи — Пьерлуиджи Коллина и Роберто Розетти. Они же не враги себе, здесь, как говорят, «порешать вопрос» не проходит. Это все равно что арбитру из первенства области сразу доверить дерби «Динамо» — «Шахтер». Ведь украинским рефери на международной арене, в лучшем случае, доверяют обслуживание третьеразрядных матчей. Вот почему к нашим арбитрам такое отношение, почему они топчутся на месте, и надо спросить с Лучано Лучи», — считает Ступар.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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