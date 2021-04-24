Вратарь Колоса Волынец заразился коронавирусом

Сегодня «Колос» в 23-м туре УПЛ принимает «Ворсклу». Основной голкипер «Колоса» Евгений Волынец матч пропускает.

Стала известна причина, по которой Волынец не играет с «Ворсклой». Он заразился коронавирусом, болезнь протекает у него бессимптомно.

В нынешнем сезоне на счету Волынца 18 матчей в УПЛ за «Колос».