Владислав ВАНАТ: «Не думал о рекорде перед выходом на поле»

Форвард «Динамо» U-21 Владислав Ванат прокомментировал победу в матче молодежного чемпионата, а также свой рекорд - 23 гола.

Ванат обновил рекорд по количеству голов в одном сезоне молодежного первенства.

- Выходя на поле, ты наверняка знал, что до рекорда остался один забитый мяч. Как настраивался на игру?

- Перед выходом на поле я не думал про рекорды. Важно в каждой игре выходить и забивать голы. Рад, что помог команде. Мы добились положительного результата при плохой игре.

- Алибеков попросил у тебя пробить второй пенальти? Ведь ты шел на хет-трик...

- Да, я хотел, чтобы ребята тоже забили, почувствовали уверенность. Но, наверное, надо было бить самому, потому что не забили. Оформили бы третий гол и закончили игру. А так, не реализовали пенальти и мучились.

- До конца чемпионата ты еще мотивирован на новые рекорды?

- Конечно. Впереди не менее важная игра с «Ворсклой», в которой тоже необходимо забивать, как и в матчах со следующими командами.

- «Динамо» осталось в сжатые сроки провести три матча на выезде. Хватит ли физической подготовки? Показалось, что сегодня во втором тайме команда подсела.

- Да, в прошлом матче во Львове мы играли на синтетике. Сейчас провели две тренировки и сыграли матч на натуральном газоне. Ноги чуть подсели. Но я думаю, все будут готовы. Все понимают, что после такой игры надо выходить с двойным желанием. Борьба за чемпионство еще не закончена.