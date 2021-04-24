Владислав ВАНАТ: «Не думал о рекорде перед выходом на поле»

Форвард «Динамо» U-21 Владислав Ванат прокомментировал победу в матче молодежного чемпионата, а также свой рекорд - 23 гола.
Ванат обновил рекорд по количеству голов в одном сезоне молодежного первенства.
- Выходя на поле, ты наверняка знал, что до рекорда остался один забитый мяч. Как настраивался на игру?
- Перед выходом на поле я не думал про рекорды. Важно в каждой игре выходить и забивать голы. Рад, что помог команде. Мы добились положительного результата при плохой игре.
- Алибеков попросил у тебя пробить второй пенальти? Ведь ты шел на хет-трик...
- Да, я хотел, чтобы ребята тоже забили, почувствовали уверенность. Но, наверное, надо было бить самому, потому что не забили. Оформили бы третий гол и закончили игру. А так, не реализовали пенальти и мучились.
- До конца чемпионата ты еще мотивирован на новые рекорды?
- Конечно. Впереди не менее важная игра с «Ворсклой», в которой тоже необходимо забивать, как и в матчах со следующими командами.
- «Динамо» осталось в сжатые сроки провести три матча на выезде. Хватит ли физической подготовки? Показалось, что сегодня во втором тайме команда подсела.
- Да, в прошлом матче во Львове мы играли на синтетике. Сейчас провели две тренировки и сыграли матч на натуральном газоне. Ноги чуть подсели. Но я думаю, все будут готовы. Все понимают, что после такой игры надо выходить с двойным желанием. Борьба за чемпионство еще не закончена.
Источник — ФК Динамо Киев
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