Атлетик - Атлетико. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч 32-го тура Ла Лиги

  • 24.04.2021 16:58
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  • 1 комментарий
Атлетик - Атлетико. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 32-го тура испанской Ла Лиги «Атлетик» Бильбао – «Атлетико» Мадрид.

«Атлетик» Бильбао не знает побед с 7 марта, когда баски обыграли «Гранаду» (2:1). «Атлетик» пять матчей кряду сыграл вничью в чемпионате Испании! Три матча подряд команда не забивает. Недавно они 0:4 проиграли «Барселоне» в финале Кубка Испании.

«Атлетик» по традиции команда характерная, боевитая, неуступчивая, следующая своей традиционной клубной философии и имеющая в наличии игроков хорошей квалификации. Но сейчас баскам противостоит также очень характерная, духовитая и сверхмотивированная команда под руководством, наверное, самого амбициозного на сегодняшний день тренера Диего «Эль Чоло» Симеоне! Это очень агрессивный и неуступчивый тренер, который возглавляет мадридский «Атлетико»! «Матрасники» рвутся к чемпионству, но они растеряли преимущество над «Реалом», «Барсой» и «Севильей». Для того, чтобы стать чемпионами «матрасникам» в оставшихся шести матчах необходимо пять выиграть и не проиграть «Барселоне» на «Камп Ноу». Представьте себе их состояние. Но они сами виноваты, так как транжирили очки, давно считая себя чемпионами.

Симеоне настроит команду на игру и выберет правильный план, чтобы добыть победу. Я уверен в победе «Атлетико», хотя достичь этого будет очень сложно», - сказал Грозный.

Матч «Атлетик» Бильбао – «Атлетико» Мадрид состоится 25-го апреля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    гол
      гол, 24.04.2021 17:03
    0
    когда у нас будет Динам - Динамо?)
    Ссылка
    гол
      гол, 24.04.2021 17:03
    0
    когда у нас будет Динам - Динамо?)
    Ссылка
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