Динамо – Ингулец. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч 23-го тура УПЛ

  • 24.04.2021 16:43
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Динамо – Ингулец. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 23-го тура Премьер-лиги Украины «Динамо» Киев – «Ингулец».

«Всем давно уже понятно, что борьба за чемпионство в УПЛ завершена. И формально динамовцам Киева осталось оформить это официально. «Бело-синие» не собираются откладывать это на потом. Я не сомневаюсь, что они очень ответственно и серьезно готовятся к матчу. Как не крути, а кто-то впервые в жизни выиграет чемпионские медали. А Мирча Луческу впервые, как главный тренер киевского «Динамо», станет с этой командой чемпионом Украины! «Динамо» - это именитый клуб и Луческу впервые с ним выиграет чемпионат! Киевляне сейчас заряжены психологией победителей и стремятся к новым победам, как в УПЛ, так и в финале Кубка Украины.

У Киева кстати очень неуступчивый и непростой соперник «Ингулец», впервые играющий в высшем дивизионе и желающий в следующем году также выступать в УПЛ. У «Ингульца» очень хорошее сочетание президента Александра Поворознюка и главного тренера Сергея Лавриненко. Они очень успешно сотрудничают по всем вопросам, что приносит результат. У «Ингульца» развивается инфраструктура, прогрессируют футболисты. «Ингулец» - играющая команда, правда, очень миролюбивая. У них в УПЛ больше всех ничьих – 11! Команда из Петрово очень организованна, дисциплинированна и умеющая держать удар. Мы говорили, что в Испании «Вильярреал» самый миролюбивый, то у нас это «Ингулец»! (смеется). В каждой линии у «Ингульца» есть лидеры. Да, они входят в группу команд с 9-го по 14-е места, которые в каждом матче отчаянно сражаются и цепляются за каждое турнирное очко.

Никто не знает итоговой турнирной таблицы УПЛ, но я вижу «Ингулец» и в следующем сезоне в высшем украинском дивизионе. Они этого заслуживают своим отношением к футболу. Да, сейчас у них соперник очень сильный. Динамовцы на всех парах устремлены к чемпионству! Но, я уверен, что «Ингулец» в этом матче будет достойно выглядеть. Хорошей игры обеим командам! И без травм!», - сказал Грозный.     

Матч «Динамо» Киев – «Ингулец» состоится 25-го апреля. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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