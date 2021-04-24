«Селезнева не будет». Президент Вереса покончил со слухами

Президент «Вереса» Иван Надеин у себя в Инстаграме прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб Евгения Селезнева:
«Селезнева в «Вересе» не будет», - написал Надеин над перечеркнутым фото форварда в футболке «Кубани».
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Источник — Instagram
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