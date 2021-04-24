«Селезнева не будет». Президент Вереса покончил со слухами

Форвард «Колоса» ищет себе новый клуб

  • 24.04.2021 16:09
  • 1667 просмотров
  • 7 комментариев
«Селезнева не будет». Президент Вереса покончил со слухами
© ФК Колос. Евгений Селезнев

Президент «Вереса» Иван Надеин у себя в Инстаграме прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб Евгения Селезнева:

«Селезнева в «Вересе» не будет», - написал Надеин над перечеркнутым фото форварда в футболке «Кубани».

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 24.04.2021 17:08
    0
    сепар-кормилец в футболке кубани---с голоду помрёт
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.04.2021 16:41
    +3
    пронесло клуб
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 24.04.2021 16:39
    +1
    у Вереса добрих нападніків хватає!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 24.04.2021 16:26
    +4
    У Сели последний шанс - Арендуполь!
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 24.04.2021 16:19
    -5
    никовіліст, 24.04.2021 16:15
    то вже не важливо. Добре що підпарашне лайно небажане чмо в українських клубах.
    Может он и не желательный, но для большинства клубов Украины он нежелательный исключительно по спортивным и финансовым причинам, а не по поцреотическим )
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 24.04.2021 16:15
    +5
    Alex Romanov, 24.04.2021 16:14
    Неделю вели переговоры, видимо не договорились по зп и презик Вереса решил воспользоваться ситуацией и всё преподнести в патриотической обёртки, клоун ))
    то вже не важливо. Добре що підпарашне лайно небажане чмо в українських клубах.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 24.04.2021 16:14
    -11
    Неделю вели переговоры, видимо не договорились по зп и презик Вереса решил воспользоваться ситуацией и всё преподнести в патриотической обёртки, клоун ))
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 24.04.2021 16:15
    +5
    Alex Romanov, 24.04.2021 16:14
    Неделю вели переговоры, видимо не договорились по зп и презик Вереса решил воспользоваться ситуацией и всё преподнести в патриотической обёртки, клоун ))
    то вже не важливо. Добре що підпарашне лайно небажане чмо в українських клубах.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 24.04.2021 16:26
    +4
    У Сели последний шанс - Арендуполь!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.04.2021 16:41
    +3
    пронесло клуб
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 24.04.2021 16:39
    +1
    у Вереса добрих нападніків хватає!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 24.04.2021 17:08
    0
    сепар-кормилец в футболке кубани---с голоду помрёт
    Ссылка
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