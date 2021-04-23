Хочет рекорд УПЛ. Селезнев готов идти на уступки ради контракта с Вересом

По информации ТаТоТаке, «Верес» и форвард Евгений Селезнев провели предварительные переговоры по поводу возможного сотрудничества.

Стороны еще не договорились, однако игрок дал понять, что готов идти на уступки по зарплате, чтобы подписать контракт с клубом, если «Верес» выйдет в УПЛ.

Команда Юрия Вирта сейчас лидирует в Первой лиге.

Сам Селезнев не оставляет надежд стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Для этого ему нужно забить еще 8 голов.