Хочет рекорд УПЛ. Селезнев готов идти на уступки ради контракта с Вересом

Опытный форвард готов играть дальше

  • 23.04.2021 19:28
  • 1157 просмотров
  • 7 комментариев
Хочет рекорд УПЛ. Селезнев готов идти на уступки ради контракта с Вересом
© koloskovalivka.com

По информации ТаТоТаке, «Верес» и форвард Евгений Селезнев провели предварительные переговоры по поводу возможного сотрудничества.

Стороны еще не договорились, однако игрок дал понять, что готов идти на уступки по зарплате, чтобы подписать контракт с клубом, если «Верес» выйдет в УПЛ.

Команда Юрия Вирта сейчас лидирует в Первой лиге.

Сам Селезнев не оставляет надежд стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Для этого ему нужно забить еще 8 голов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТаТоТаке

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:51
    0
    ENJOY, 23.04.2021 19:49
    Гля упёртое гавно какое
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:49
    0
    Гля упёртое гавно какое
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 23.04.2021 19:43
    +1
    Категорично проти!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:41
    +2
    Alexey Antonenko, 23.04.2021 19:38
    Готов бухать бросить вместо того, чтоб тренироваться и играть?
    он по совместительству планирует
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 23.04.2021 19:39
    0
    Будет смешно, если он таки побьёт этот рекорд, а спустя некоторое время его обгонят.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 23.04.2021 19:38
    0
    Готов бухать бросить вместо того, чтоб тренироваться и играть?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:36
    +2
    Угомонился бы да не позорился больше завершив наконец, уже и так запомнился как балабол последний за небольшой отрезок времени, не говоря уже о поездках в рашу, корме и тд
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:41
    +2
    Alexey Antonenko, 23.04.2021 19:38
    Готов бухать бросить вместо того, чтоб тренироваться и играть?
    он по совместительству планирует
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:36
    +2
    Угомонился бы да не позорился больше завершив наконец, уже и так запомнился как балабол последний за небольшой отрезок времени, не говоря уже о поездках в рашу, корме и тд
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 23.04.2021 19:43
    +1
    Категорично проти!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.04.2021 19:51
    0
    ENJOY, 23.04.2021 19:49
    Гля упёртое гавно какое
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 19:49
    0
    Гля упёртое гавно какое
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 23.04.2021 19:39
    0
    Будет смешно, если он таки побьёт этот рекорд, а спустя некоторое время его обгонят.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 23.04.2021 19:38
    0
    Готов бухать бросить вместо того, чтоб тренироваться и играть?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности