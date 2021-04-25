В воскресенье, 25 апреля, состоится поединок финала Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с лондонским «Тоттенхэмом».
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч финала Кубка английской лиги.
В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» покажет Setanta Sports Ukraine.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Источник — Sport.ua
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