Вильярреал – Барселона. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 32-готура испанской Ла Лиги «Вильярреал» – «Барселона».

«Вильярреал» уже в полуфинале Лиги Европы, который многие в шутку называют Кубком Унаи Эмери. И все заслуженно! Этот специалист очень успешно играет в этом турнире. Но в предыдущем туре «желтая субмарина» неожиданно уступила «Алавесу» (1:2), который отчаянно сражается за сохранение прописки в Ла Лиге. «Вильярреал» - самая миролюбивая команда Ла Лиги. Они 13 раз сыграли вничью и это фантастически удивительно. Они хотят быть пятыми вслед за супер четверкой Ла Лиги. Эта четверка в лице «Атлетико», «Барселоны», «Реала» и «Севильи» давно улетела на другую планету. Они опережают своих ближайших преследователей практически на два десятка очков.

У этого квартета свой отдельный турнир за самые высокие места. А «Реал» еще продолжает достойно представлять Испанию в Лиге чемпионов! Как и в Лиге Европы «Вильярреал», которому 29-го апреля принимать «Арсенал».«Барса» сейчас теневой лидер испанского футбола, имеющий один матч в запасе и принимающий 8-го мая мадридский «Атлетико» у себя дома. Команда вернулась к истокам своего футбола. У них наблюдается тотальный неспешный контроль мяча, короткий пас и взаимодействие в треугольниках. Есть активность своих фланговых игроков. Наблюдается постоянное создание напряжения у ворот соперника.

Это как раз по душе Лионелю Месси, чувствующему себя в такой игре, как рыба в воде и штампующему в каждом матче голы! Вернулась улыбка на лицо аргентинца, ожили его партнеры. Адаптировались новички. Очень мощно и прилично прибавляет Фрэнки Де Йонг. Активны на флангах Дест и Альба. Каталонцы с легкостью со счетом 4:0 выиграли у «Атлетика» финал Кубка Испании. Уверен, что «Барселона» имеет реальную возможность выиграть все оставшиеся матчи в Ла Лиге и стать чемпионами.

У них оптимальный календарь и они вылетели из еврокубков. Потому могут сосредоточиться на чемпионате. При всем моем уважении к «Вильярреалу» против сегодняшней «Барселоны», набравшей крейсерский ход, у них нет соответствующих аргументов. Тем более все их мысли связаны с матчами против «Арсенала», так как победа в Лиге Европы позволит им принимать участие в Лиге чемпионов. На кону в Европе стоит больше, чем в Ла Лиге.

А у «Барсы» сверхмотивация – это чемпионство, и они сейчас этим живут. Таковы реалии жизни и футбола. «Барса» победит! У меня нет никаких сомнений», - сказал Грозный.

Матч «Вильярреал» – «Барселона» состоится 25-го апреля. Начало встречи в 17:15.