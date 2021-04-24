Анастасия Соболева вышла во второй подряд финал турнира ITF

Украинка близка к завоеванию второго титула

  • 24.04.2021 14:09
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Анастасия Соболева вышла во второй подряд финал турнира ITF
© ФТУ. Анастасия Соболева

17-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева пробилась в финал 15-тысячника ITF в Турции.
 
В матче 1/2 финала днепрянка в трех сетах обыграла четвертую ракетку соревнований Илену Ин-Альбон из Швейцарии.
 
Анталья. 1/2 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Илена Ин-Альбон (Швейцария) – 4:6, 6:1, 6:3
 
В финале украинка встретится с шестой сеяной Садой Нахимана из Бурунди.

Напомним, что на прошлой неделе Соболева выиграла дебютный титул.

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Источник — Sport.ua

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