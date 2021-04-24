Андрей ЛУНИН: «В Реале все будут рады возвращению Роналду»

Голкипер «сливочных» считает, что шансы на это крайне малы

  • 24.04.2021 13:50
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Андрей ЛУНИН: «В Реале все будут рады возвращению Роналду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я бы не сказал, что это сильно обсуждается. Это раздувается и делается прессой, поэтому тяжело что-то сказать. В «Реале» все будут рады возвращению Роналду.

Поработать с лучшим нападающим, посмотреть на себя на его фоне - это шанс, который выпадает раз в жизни», - сказал Лунин.

Напомним, что в последнее время в прессе всплывает информация о том, что Роналду покинет Турин. В текущем сезоне 36-летний Роналду забил 32 гола и сделал пять результативных передач во всех турнирах.

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Источник — БурBuzz

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