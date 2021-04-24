Элина СВИТОЛИНА: «Преодолеть такой матч - невероятное чувство»

Украинка вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

  • 24.04.2021 13:52
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Элина СВИТОЛИНА: «Преодолеть такой матч - невероятное чувство»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала тяжелый матч против Петры Квитовой в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

«Это всегда невероятное чувство – преодолеть такой матч. По итогу несколько очков тут и там вернули меня в игру. Со счета 3-5, 4-5 [во втором сете] я была готова, я боролась и включилась в большую борьбу. Очко за очком я пыталась избавиться от плохих мыслей и играть по одному очку за раз, и в конце концов это действительно помогло мне победить. Это помогло мне перенастроиться и сыграть под давлением».

«Я всегда хотела хорошо играть против Квитовой, потому что я думаю, что она великая чемпионка, и тебе хочется бросать вызов таким игрокам. Последние несколько матчей, которые у нас были, это всегда была большая борьба, они проходили на хорошем уровне. Так что это действительно здорово, когда ты празднуешь такие победы, и я очень горжусь тем, как отыграла свои последние несколько матчей».

«Квитова чрезвычайно хорошо играла на приеме на протяжении всего матча, поэтому мне нужно было быть действительно сильной и хорошо играть под давлением, что и произошло во втором сете. Затем в третьем сете я отыграла надежно, и моя психологическая стойкость мне действительно помогла», - сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

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