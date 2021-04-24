Ман Сити – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч Кубка лиги

  • 24.04.2021 13:00
  • 140 просмотров
  • 0 комментариев
Ман Сити – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч финала Кубка Английской лиги «Ман Сити» – «Тоттенхэм».

«Если до окончания сезона в АПЛ осталось еще шесть туров, то в Кубке Английской лиги уже финал. Команды по-разному шли к финалу. «Ман Сити» в1/8 финала обыграл «Бернли» (3:0), затем был побежден «Арсенал» (4:1), а в полуфинале «горожане» оказались сильнее своих земляков из Юнайтед (2:0). «Тоттенхэм» сложнее прошел этот путь. В 1/8 финала «шпоры» обыграли «Челси» только в серии одиннадцатиметровых (1:1, 5:4 по пенальти). Тогда решающий пенальти не забил Маунт, а счет в самом матче сравнял Ламела только на 83-й минуте. Но затем у лондонцев были соперники попроще, которых они и обыграли: «Сток Сити» (3:1) и «Брентфорд» (2:0).

В финале за Сити не сыграет Джон Стоунз, у которого дисквалификация за удаление в матче с «Астон Виллой». Мне кажется, правильнее было бы, чтобы в каждом турнире отдельно шел подсчет предупреждений. Обе команды выиграли свои предыдущие матчи со счетом 2:1. «Ман Сити» в волевом стиле победил «Астон Виллу». «Шпоры» кстати переиграли «Саутгемптон» уже без Моуринью. И у них сейчас очень хороший эмоциональный фон. В рамках АПЛ этого сезона сначала «Тоттенхэм» еще с Моуринью обыграл «Ман Сити» (2:0). Но Гвардиола это запомнил и взял реванш победой 3:0 во втором круге. Сити после матчей сборных играет по пять матчей за две недели. Это сложно.

Поэтому не удивительно, что они не могут также активно прессинговать, накрывать, перемещаться и страховать. В каждом из пяти предыдущих матчей «горожане» пропускали мячи. Хотя до этого часто играли на ноль. Пропустит «Ман Сити» и от «шпор», так как там есть кому забивать. Кейн, Сон, Бэйл, Ламела, Моура, Делле Алли, Винисиус, Бергвейн и ряд других.

Гвардиола же постарается посадить соперника на тотальный контроль мяча с созданием реальных предпосылок для взятия ворот. Из-за командного дисбаланса между обороной и атакой и проблемой с центральными защитниками «Тоттенхэм» очень много пропускает. Пеп попробует использовать включение игроков разных амплуа между линиями перед центральными защитниками соперника с последующим дриблингом или короткими взаимодействиями в виде стенок всех видов.

Мои симпатии на стороне Гвардиолы, но реально будет очень сложно. Будет очень тяжелый матч, так как «Тоттенхэм» атлетичнее, мобильнее и сейчас эмоциональнее с уходом Моуринью. Он постарается навязать неудобную для Сити модель игры. Это финал Кубка, а в Кубке свои принципы. Побеждает тот, кто больше хочет и больше прикладывает для этого сил и стараний. Будет большая битва! Настраиваемся на нее!», - сказал Грозный. 

Матч «Ман Сити» – «Тоттенхэм» состоится 25-го апреля. Начало встречи в 18:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности