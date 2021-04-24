Ман Сити – Тоттенхэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч финала Кубка Английской лиги «Ман Сити» – «Тоттенхэм».

«Если до окончания сезона в АПЛ осталось еще шесть туров, то в Кубке Английской лиги уже финал. Команды по-разному шли к финалу. «Ман Сити» в1/8 финала обыграл «Бернли» (3:0), затем был побежден «Арсенал» (4:1), а в полуфинале «горожане» оказались сильнее своих земляков из Юнайтед (2:0). «Тоттенхэм» сложнее прошел этот путь. В 1/8 финала «шпоры» обыграли «Челси» только в серии одиннадцатиметровых (1:1, 5:4 по пенальти). Тогда решающий пенальти не забил Маунт, а счет в самом матче сравнял Ламела только на 83-й минуте. Но затем у лондонцев были соперники попроще, которых они и обыграли: «Сток Сити» (3:1) и «Брентфорд» (2:0).

В финале за Сити не сыграет Джон Стоунз, у которого дисквалификация за удаление в матче с «Астон Виллой». Мне кажется, правильнее было бы, чтобы в каждом турнире отдельно шел подсчет предупреждений. Обе команды выиграли свои предыдущие матчи со счетом 2:1. «Ман Сити» в волевом стиле победил «Астон Виллу». «Шпоры» кстати переиграли «Саутгемптон» уже без Моуринью. И у них сейчас очень хороший эмоциональный фон. В рамках АПЛ этого сезона сначала «Тоттенхэм» еще с Моуринью обыграл «Ман Сити» (2:0). Но Гвардиола это запомнил и взял реванш победой 3:0 во втором круге. Сити после матчей сборных играет по пять матчей за две недели. Это сложно.

Поэтому не удивительно, что они не могут также активно прессинговать, накрывать, перемещаться и страховать. В каждом из пяти предыдущих матчей «горожане» пропускали мячи. Хотя до этого часто играли на ноль. Пропустит «Ман Сити» и от «шпор», так как там есть кому забивать. Кейн, Сон, Бэйл, Ламела, Моура, Делле Алли, Винисиус, Бергвейн и ряд других.

Гвардиола же постарается посадить соперника на тотальный контроль мяча с созданием реальных предпосылок для взятия ворот. Из-за командного дисбаланса между обороной и атакой и проблемой с центральными защитниками «Тоттенхэм» очень много пропускает. Пеп попробует использовать включение игроков разных амплуа между линиями перед центральными защитниками соперника с последующим дриблингом или короткими взаимодействиями в виде стенок всех видов.

Мои симпатии на стороне Гвардиолы, но реально будет очень сложно. Будет очень тяжелый матч, так как «Тоттенхэм» атлетичнее, мобильнее и сейчас эмоциональнее с уходом Моуринью. Он постарается навязать неудобную для Сити модель игры. Это финал Кубка, а в Кубке свои принципы. Побеждает тот, кто больше хочет и больше прикладывает для этого сил и стараний. Будет большая битва! Настраиваемся на нее!», - сказал Грозный.

Матч «Ман Сити» – «Тоттенхэм» состоится 25-го апреля. Начало встречи в 18:30.