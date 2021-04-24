МАЙКОН: «Титул почти недосягаем, но Шахтер должен выиграть все матчи»

Хавбек «Шахтера» Майкон оценил ближайший матч против Александрии, а также рассказал о задаче команды на остаток сезона.
– Как команда готовится к встрече с «Александрией» и каковы ожидания?
– Ожидаем хорошей игры, хотим провести отличный матч и добиться победы. Подготовка проходит очень серьезно, мы все заинтересованы в том, чтобы помочь команде наилучшим образом. Знаем, что ситуация в чемпионате непростая, но постараемся бороться до конца.
– Накануне «Александрия» провела непростой поединок в Кубке Украины, доведя противостояние до серии пенальти. Для «Шахтера» это может стать преимуществом, ведь соперник будет более уставшим?
– Мы так же играли на протяжении всего сезона. Я знаю, насколько сложно проводить по нескольку матчей в неделю, но профессиональные спортсмены должны быть всегда готовы к таким ситуациям. Они готовы, потому, считаю, не нужно думать об «Александрии», а надо сосредоточиться на «Шахтере» и постараться добиться победы, проведя хороший матч.
– «Александрия» – один из самых неудобных соперников в чемпионате. Что можно сказать о стиле игры противника и как тренерский штаб готовит вас именно к этому матчу?
– Прекрасно знаем, что «Александрия» – это команда, которая всегда заставляет нас попотеть. Матчи в Александрии всегда даются непросто. Мы должны уважать противника, как и любого другого. Нужно продемонстрировать качественную игру и привезти победные три очка.
– Какие задачи стоят перед «Шахтером» в заключительных турах чемпионата?
– Выиграть во всех матчах. «Шахтер» всегда должен играть только на победу. Несмотря на то, что титул уже практически недосягаем, мы будем всегда играть на победу.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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