МАЙКОН: «Титул почти недосягаем, но Шахтер должен выиграть все матчи»

Хавбек команды прокомментировал ближайший матч УПЛ

  • 24.04.2021 13:35
  • 332 просмотра
  • 1 комментарий
МАЙКОН: «Титул почти недосягаем, но Шахтер должен выиграть все матчи»
© shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Майкон оценил ближайший матч против Александрии, а также рассказал о задаче команды на остаток сезона.

– Как команда готовится к встрече с «Александрией» и каковы ожидания?
– Ожидаем хорошей игры, хотим провести отличный матч и добиться победы. Подготовка проходит очень серьезно, мы все заинтересованы в том, чтобы помочь команде наилучшим образом. Знаем, что ситуация в чемпионате непростая, но постараемся бороться до конца.

– Накануне «Александрия» провела непростой поединок в Кубке Украины, доведя противостояние до серии пенальти. Для «Шахтера» это может стать преимуществом, ведь соперник будет более уставшим?
– Мы так же играли на протяжении всего сезона. Я знаю, насколько сложно проводить по нескольку матчей в неделю, но профессиональные спортсмены должны быть всегда готовы к таким ситуациям. Они готовы, потому, считаю, не нужно думать об «Александрии», а надо сосредоточиться на «Шахтере» и постараться добиться победы, проведя хороший матч.

– «Александрия» – один из самых неудобных соперников в чемпионате. Что можно сказать о стиле игры противника и как тренерский штаб готовит вас именно к этому матчу?
– Прекрасно знаем, что «Александрия» – это команда, которая всегда заставляет нас попотеть. Матчи в Александрии всегда даются непросто. Мы должны уважать противника, как и любого другого. Нужно продемонстрировать качественную игру и привезти победные три очка.

– Какие задачи стоят перед «Шахтером» в заключительных турах чемпионата?
– Выиграть во всех матчах. «Шахтер» всегда должен играть только на победу. Несмотря на то, что титул уже практически недосягаем, мы будем всегда играть на победу.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 24.04.2021 13:41
    +1
    Александрия крупно проиграет - после игры на КУ с Зарей не восстановится, тем более, что Заре проиграли.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 24.04.2021 13:41
    +1
    Александрия крупно проиграет - после игры на КУ с Зарей не восстановится, тем более, что Заре проиграли.
    Ссылка
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