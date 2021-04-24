Андрей БОРЯЧУК: «Почувствовал, что Чоботенко тронул меня, и упал»

Форвард «Руха» – о заработанном пенальти в матче с «Мариуполем»

  • 24.04.2021 13:11
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Андрей БОРЯЧУК: «Почувствовал, что Чоботенко тронул меня, и упал»
© ФК Рух. Андрей Борячук

Нападающий львовского «Руха» Андрей Борячук прокомментировал победу над «Мариуполем» (3:0) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором он стал героем встречи, заработав пенальти и забив один гол.

– Пенальти? Да, я почувствовал, что Чоботенко тронул меня. Я почувствовал и упал. На повторе видно, было касание сзади локтем.

– До штрафной или в штрафной?
– Как судья решил, я не знаю, я уже не помню. Хотел пробить пенальти, но в списке меня не было. Ничего страшного. Самое главное, что с игры забил.

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Источник — Футбол 1/2/3

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