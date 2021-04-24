Арсенал точно наберет меньше очков, чем в худшем сезоне с Венгером

После поражения от «Эвертона» (0:1) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги, лондонский «Арсенал» остался на 9-м месте в турнирной таблице с 46 очками в активе.

Если во всех пяти оставшихся матчах чемпионата «канониры» победят, то наберут 61 балл. При этом в худшем сезоне под руководством Арсена Венгера, который был главным тренером «Арсенала» 22 года, лондонцы набрали 63 очка (в чемпионате АПЛ-2017/18).

Также стоит отметить, что прошлом сезоне под руководством нынешнего наставника Микеля Артеты «Арсенал» финишировал в АПЛ на 8-м месте с 56 баллами.