Первый разгром хозяевам Рух нанес быстрее, чем Динамо

Премьерную крупную победу в гостях желто-черные одержали в 11-м матче

  • 24.04.2021 10:09
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Первый разгром хозяевам Рух нанес быстрее, чем Динамо
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В 23-м туре «Рух» одержал первую крупную победу в элитном дивизионе на чужих полях. Премьерный разгром хозяевам желто-черные нанесли в 11-м матче (к примеру, «Динамо» - в 17-м). Меньше игр на первую крупную викторию в гостях понадобилось только 6 клубам.

К слову, «Мариуполь» первым дома попадал под «раздачу» еще трем клубам: «Прикарпатью» (в 61-м матче), «Колосу» (в 25-м) и рекордсмену лиги «Десне» (в 1-м).

Самые ранние крупные гостевые победы клубов в УПЛ

Матч

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1-й

Десна

29.07.2018

Мариуполь

4:1

2-й

Металлист

10.03.1992

Одесса

3:0

2-й

Ворскла

28.07.1996

Черноморец

3:0

2-й

Харьков

31.07.2005

Металлург З

6:3

3-й

ЦСКА/Арсенал

12.08.1995

Металлист

5:1

4-й

Шахтер

08.04.1992

Темп

4:0

11-й

Рух

23.04.2021-

Мариуполь

3:0

16-й

Металлург З

01.11.1992

Металлист

4:1

17-й

Динамо

19.03.1993

Буковина

5:0

18-й

Олимпик

03.10.2015

Металлург З

3:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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