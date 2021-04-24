Первый разгром хозяевам Рух нанес быстрее, чем Динамо

В 23-м туре «Рух» одержал первую крупную победу в элитном дивизионе на чужих полях. Премьерный разгром хозяевам желто-черные нанесли в 11-м матче (к примеру, «Динамо» - в 17-м). Меньше игр на первую крупную викторию в гостях понадобилось только 6 клубам.

К слову, «Мариуполь» первым дома попадал под «раздачу» еще трем клубам: «Прикарпатью» (в 61-м матче), «Колосу» (в 25-м) и рекордсмену лиги «Десне» (в 1-м).

Самые ранние крупные гостевые победы клубов в УПЛ