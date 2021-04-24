Первый разгром хозяевам Рух нанес быстрее, чем Динамо

В 23-м туре «Рух» одержал первую крупную победу в элитном дивизионе на чужих полях. Премьерный разгром хозяевам желто-черные нанесли в 11-м матче (к примеру, «Динамо» - в 17-м). Меньше игр на первую крупную викторию в гостях понадобилось только 6 клубам.
К слову, «Мариуполь» первым дома попадал под «раздачу» еще трем клубам: «Прикарпатью» (в 61-м матче), «Колосу» (в 25-м) и рекордсмену лиги «Десне» (в 1-м).
Самые ранние крупные гостевые победы клубов в УПЛ
|
Матч
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
Десна
|
29.07.2018
|
Мариуполь
|
4:1
|
2-й
|
Металлист
|
10.03.1992
|
Одесса
|
3:0
|
2-й
|
Ворскла
|
28.07.1996
|
Черноморец
|
3:0
|
2-й
|
Харьков
|
31.07.2005
|
Металлург З
|
6:3
|
3-й
|
ЦСКА/Арсенал
|
12.08.1995
|
Металлист
|
5:1
|
4-й
|
Шахтер
|
08.04.1992
|
Темп
|
4:0
|
11-й
|
Рух
|
23.04.2021-
|
Мариуполь
|
3:0
|
16-й
|
Металлург З
|
01.11.1992
|
Металлист
|
4:1
|
17-й
|
Динамо
|
19.03.1993
|
Буковина
|
5:0
|
18-й
|
Олимпик
|
03.10.2015
|
Металлург З
|
3:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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