Виктор ВАЦКО: «Суперлига – попытка большого бизнеса заработать еще больше»

Комментатор телеканалов «Футбол 1/2/3» Виктор Вацко рассказал о своем отношении к созданию Европейской Суперлиги.

«Мы живем в такое время, что, на мой взгляд, умный человек должен спокойно относиться к любым новостям.

Когда выступили с поддержкой в сторону УЕФА Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон, стало понятно, что идея с Суперлигой провалится. Мы увидели попытку большого бизнеса заработать еще больше.

Для меня идея создания Суперлиги - это удар по УЕФА. Суперлига - это «прощай, Лига чемпионов» в её классическом виде.

Если бы не было давления общественности в Англии и не вышли на арену лидеры европейских стран - Суперлига бы состоялась.

В случае создания Суперлиги была бы большая пропасть между клубами. УЕФА была бы помножена на ноль.

Я думаю, что история с Суперлигой подтолкнет европейский футбол к реформам. Проблема Суперлиги была в том, что все эти клубы поставили себя выше УЕФА. Они вытерли ноги об УЕФА. Но, как не крути, мы говорим о футболе как о спорте.

Какая спортивная составляющая Суперлиги? Не может быть так, что существует турнир, с которого никто не вылетает. Это будет просто куча проходных, неинтересных матчей.

Я считаю, что при нынешней системе розыгрыша Лига Европы и Лига Конференций - никому не нужные турниры. Это искусственные, популистские турниры.

Сейчас все выглядит так, что УЕФА показала свою силу и успокоило желающих создать Суперлигу. Но там где что-то заканчивается, начинается что-то новое», - заявил Вацко.

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