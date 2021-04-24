Украинец Руслан Малиновский включен в сборную 32-го тура Серии А по версии SofaScore.
Украинский хавбек «Аталанты» забил гол в ворота «Ромы» (1:1).
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Источник — SofaScore
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