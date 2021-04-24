На кого попала Свитолина. Известны все участницы полуфиналов в Штутгарте

Украинка будет играть против первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии

  • 24.04.2021 03:27
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На кого попала Свитолина. Известны все участницы полуфиналов в Штутгарте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Определены полуфинальные пары на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) в 1/4 финала украинка переиграла Петру Квитову из Чехии (WTA 10). В полуфинале украинка будет играть против первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии. В другом полуфинале Арина Соболенко (Беларусь) встретится с Симоной Халеп (Румыния).

WTA 500. Штутгарт (Германия)

1/4 финала, 23 апреля

  • Эшли Барти (Австралия) [1] – Каролина Плишкова (Чехия) [6] – 2:6, 6:1, 7:5
  • Элина Свитолина (Украина) [4] – Петра Квитова (Чехия) [7] – 6:7 (4:7), 7:5, 6:2
  • Арина Соболенко (Беларусь) [5] – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:5, 4:6, 6:1
  • Симона Халеп (Румыния) [2] – Екатерина Александрова (Россия) – 6:1, 6:4

1/2 финала, 24 апреля

  • Эшли Барти (Австралия) [1] – Элина Свитолина (Украина) [4] 
  • Арина Соболенко (Беларусь) [5] – Симона Халеп (Румыния) [2]
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Источник — Sport.ua

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