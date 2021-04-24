23 апреля прошел матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги.
Смотрите фотогалерею матча «Мариуполь» – «Рух» – 0:3.
ФОТО. Никто не хочет вылетать. Как «Рух» переиграл «Мариуполь», забив трижды
Автор фото: Кирилл Дымов, Sport.ua
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Источник — Sport.ua
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ОТ ТАКІ ПИРОГИ, а тепер добре слід подумати про такі команди як РУХ(ЛЬВІВ))) і про НАШИХ ПРОДАЖНИХ СУДДІВ. З боку сьогоднішнього суддівства------ то воно було ТІЛЬКИ ЗА ТАКИЙ ВАРІАНТ і НІЯКИЙ ДРУГИЙ РЕЗУЛЬТАТ- ПЕРЕМОГИ і НАБРАНИХ 3-ох балів ДЛЯ ФК "РУХ ЛЬВІВ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛІД ДОБРЕ ЗАДУМАТИСЯ і ВИСВІТЛИТИ СУМНІВИ в ВСІХ СТАТТЯХ і ПЕРЕДАЧАХ ПРО ФУТБОЛ, ДЕ ТІЛЬКИ МОЖНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЦЕ ПРАВДИВЕ і СУБ'ЄКТИВНЕ БАЧЕННЯ ПРО ЦЕЙ МАТЧ ВЗАЛЬНОМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
ОТ ТАКІ ПИРОГИ, а тепер добре слід подумати про такі команди як РУХ(ЛЬВІВ))) і про НАШИХ ПРОДАЖНИХ СУДДІВ. З боку сьогоднішнього суддівства------ то воно було ТІЛЬКИ ЗА ТАКИЙ ВАРІАНТ і НІЯКИЙ ДРУГИЙ РЕЗУЛЬТАТ- ПЕРЕМОГИ і НАБРАНИХ 3-ох балів ДЛЯ ФК "РУХ ЛЬВІВ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛІД ДОБРЕ ЗАДУМАТИСЯ і ВИСВІТЛИТИ СУМНІВИ в ВСІХ СТАТТЯХ і ПЕРЕДАЧАХ ПРО ФУТБОЛ, ДЕ ТІЛЬКИ МОЖНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЦЕ ПРАВДИВЕ і СУБ'ЄКТИВНЕ БАЧЕННЯ ПРО ЦЕЙ МАТЧ ВЗАЛЬНОМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!
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