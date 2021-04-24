ФОТО. Никто не хочет вылетать. Как Рух переиграл Мариуполь, забив трижды

Смотрите фотогалерею Sport.ua с матча 23-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 24.04.2021 02:35
  • 64 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Никто не хочет вылетать. Как Рух переиграл Мариуполь, забив трижды
© Кирилл Дымов, Sport.ua

23 апреля прошел матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

Смотрите фотогалерею матча «Мариуполь»«Рух» – 0:3.

ФОТО. Никто не хочет вылетать. Как «Рух» переиграл «Мариуполь», забив трижды

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Автор фото: Кирилл Дымов, Sport.ua

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Grigorio666
      Grigorio666, 24.04.2021 03:08
    0
    Судді ПІДСУДЖУВАЛИ РУХОВІ, поставили ПЕНАЛЬ, НА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ з БОКУ гравців РУХА ДЕКІЛЬКА РАЗІВ просто закривали очі, +++ ВИЛУЧИЛИ ГРАВЦЯ МАРІУПОЛЯ, +++ НЕ ЗАРАХУВАЛИ ЧИСТИЙ ГОЛ забитий ФК МАРІУПОЛЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ОТ ТАКІ ПИРОГИ, а тепер добре слід подумати про такі команди як РУХ(ЛЬВІВ))) і про НАШИХ ПРОДАЖНИХ СУДДІВ. З боку сьогоднішнього суддівства------ то воно було ТІЛЬКИ ЗА ТАКИЙ ВАРІАНТ і НІЯКИЙ ДРУГИЙ РЕЗУЛЬТАТ- ПЕРЕМОГИ і НАБРАНИХ 3-ох балів ДЛЯ ФК "РУХ ЛЬВІВ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛІД ДОБРЕ ЗАДУМАТИСЯ і ВИСВІТЛИТИ СУМНІВИ в ВСІХ СТАТТЯХ і ПЕРЕДАЧАХ ПРО ФУТБОЛ, ДЕ ТІЛЬКИ МОЖНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЦЕ ПРАВДИВЕ і СУБ'ЄКТИВНЕ БАЧЕННЯ ПРО ЦЕЙ МАТЧ ВЗАЛЬНОМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 24.04.2021 03:08
    0
    Судді ПІДСУДЖУВАЛИ РУХОВІ, поставили ПЕНАЛЬ, НА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ з БОКУ гравців РУХА ДЕКІЛЬКА РАЗІВ просто закривали очі, +++ ВИЛУЧИЛИ ГРАВЦЯ МАРІУПОЛЯ, +++ НЕ ЗАРАХУВАЛИ ЧИСТИЙ ГОЛ забитий ФК МАРІУПОЛЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ОТ ТАКІ ПИРОГИ, а тепер добре слід подумати про такі команди як РУХ(ЛЬВІВ))) і про НАШИХ ПРОДАЖНИХ СУДДІВ. З боку сьогоднішнього суддівства------ то воно було ТІЛЬКИ ЗА ТАКИЙ ВАРІАНТ і НІЯКИЙ ДРУГИЙ РЕЗУЛЬТАТ- ПЕРЕМОГИ і НАБРАНИХ 3-ох балів ДЛЯ ФК "РУХ ЛЬВІВ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛІД ДОБРЕ ЗАДУМАТИСЯ і ВИСВІТЛИТИ СУМНІВИ в ВСІХ СТАТТЯХ і ПЕРЕДАЧАХ ПРО ФУТБОЛ, ДЕ ТІЛЬКИ МОЖНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЦЕ ПРАВДИВЕ і СУБ'ЄКТИВНЕ БАЧЕННЯ ПРО ЦЕЙ МАТЧ ВЗАЛЬНОМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!
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