Стамбул. Известны все участницы полуфинальной стадии

Марта Костюк продолжает поход за титулом

  • 23.04.2021 23:45
  • 363 просмотра
  • 1 комментарий
Стамбул. Известны все участницы полуфинальной стадии
© WTA. Марта Костюк

В пятницу на турнире WTA 250 в Стамбуле состоялись матчи 1/4 финала.
 
Украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах обыграла хорватку Ану Конюх. В полуфинале украинка сыграет против Сораны Кырсти из Румынии.
 
За другую путевку в финал поборятся бельгийка Элиза Мертенс и россиянка Вероника Кудерметова.
 
Стамбул. 1/4 финала
 
 Элиза Мертенс [1] –  Катерина Синякова – 6:4, 6:4
 Вероника Кудерметова [3] –  Ана Богдан – 2:6, 6:3, 6:3
 
 Марта Костюк –  Ана Конюх – 7:5, 4:6, 6:3
 Сорана Кырстя –  Фиона Ферро – 6:4, 0:0 (отказ)

Пары 1/2 финала

 Элиза Мертенс [1] –  Вероника Кудерметова [3]
 Марта Костюк –  Сорана Кырстя

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 24.04.2021 00:09
    0
    Пытался ранее найти сетку этого турнира в сети Безуспешно. Наши писали только про Марту, россми только за Кудерметову. Вот бы в финал этих двоих и хороший такой реваншик Марте и за себя, и за Элину.
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 24.04.2021 00:09
    0
    Пытался ранее найти сетку этого турнира в сети Безуспешно. Наши писали только про Марту, россми только за Кудерметову. Вот бы в финал этих двоих и хороший такой реваншик Марте и за себя, и за Элину.
    Ссылка
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