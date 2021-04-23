Стамбул. Известны все участницы полуфинальной стадии

В пятницу на турнире WTA 250 в Стамбуле состоялись матчи 1/4 финала.
Украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах обыграла хорватку Ану Конюх. В полуфинале украинка сыграет против Сораны Кырсти из Румынии.
За другую путевку в финал поборятся бельгийка Элиза Мертенс и россиянка Вероника Кудерметова.
Стамбул. 1/4 финала
Элиза Мертенс [1] – Катерина Синякова – 6:4, 6:4
Вероника Кудерметова [3] – Ана Богдан – 2:6, 6:3, 6:3
Марта Костюк – Ана Конюх – 7:5, 4:6, 6:3
Сорана Кырстя – Фиона Ферро – 6:4, 0:0 (отказ)
Пары 1/2 финала
Элиза Мертенс [1] – Вероника Кудерметова [3]
Марта Костюк – Сорана Кырстя
Источник — Sport.ua
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