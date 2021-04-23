Убийство футбольного агента: полиция арестовала несколько человек

14 апреля в Риге был убит футбольный агент Роман Беззубов

  • 23.04.2021 22:50
  • 2374 просмотра
  • 0 комментариев
Убийство футбольного агента: полиция арестовала несколько человек
© Twitter

Полиция Латвии задержала и арестовала несколько человек, подозреваемых в причастности к совершению убийства футбольного агента Романа Беззубова.

Как указывают в полиции, в течение 10 дней шла непрерывная работа, в рамках уголовного процесса были допрошены 46 очевидцев, а также более 200 лиц.

Проведен 21 обыск по многим адресам и на разных объектах, при этом для 19 объектов были назначены комплексные экспертизы. Получен большой объем видеозаписей, в том числе с видеорегистраторов, которые были тщательно проверены и проанализированы.

На данный момент задержаны и арестованы несколько человек. Продолжается работа с целью выяснить всех возможных причастных к совершению преступления. В рамках уголовного процесса Государственная полиция Латвии тесно сотрудничает и производит обмен информацией с правоохранительными органами России и Беларуси, а также с Европолом. Расследование в рамках уголовного процесса продолжается.

Как сообщалось, нападение на автомобиль VW Touareg, за рулем которого находился Беззубов, произошло в Риге ранним утром 14 апреля. В тот момент, когда машина Беззубова выезжала на улицу Г.Астрас от многоэтажки Astra Lux, дорогу ей перегородил черный BMW X5 с тонированными задними окнами, из которого раздались выстрелы. Беззубов протаранил автомобиль нападавших, врезался в правое переднее крыло и попытался скрыться. Предположительно, обе машины доехали до Дома мебели, где VW Touareg выехал на газон, снес часть ограждения и остановился. По данным полиции, жертва нападения умерла на месте происшествия.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Delfi.lv

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности