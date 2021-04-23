Убийство футбольного агента: полиция арестовала несколько человек

Полиция Латвии задержала и арестовала несколько человек, подозреваемых в причастности к совершению убийства футбольного агента Романа Беззубова.
Как указывают в полиции, в течение 10 дней шла непрерывная работа, в рамках уголовного процесса были допрошены 46 очевидцев, а также более 200 лиц.
Проведен 21 обыск по многим адресам и на разных объектах, при этом для 19 объектов были назначены комплексные экспертизы. Получен большой объем видеозаписей, в том числе с видеорегистраторов, которые были тщательно проверены и проанализированы.
На данный момент задержаны и арестованы несколько человек. Продолжается работа с целью выяснить всех возможных причастных к совершению преступления. В рамках уголовного процесса Государственная полиция Латвии тесно сотрудничает и производит обмен информацией с правоохранительными органами России и Беларуси, а также с Европолом. Расследование в рамках уголовного процесса продолжается.
Как сообщалось, нападение на автомобиль VW Touareg, за рулем которого находился Беззубов, произошло в Риге ранним утром 14 апреля. В тот момент, когда машина Беззубова выезжала на улицу Г.Астрас от многоэтажки Astra Lux, дорогу ей перегородил черный BMW X5 с тонированными задними окнами, из которого раздались выстрелы. Беззубов протаранил автомобиль нападавших, врезался в правое переднее крыло и попытался скрыться. Предположительно, обе машины доехали до Дома мебели, где VW Touareg выехал на газон, снес часть ограждения и остановился. По данным полиции, жертва нападения умерла на месте происшествия.
🇱🇻 Šī rīta uzbrukums Gunāra Astras ielā #Purvciems #Rīga #Latvija, kurā gājis bojā futbola aģents Romāns Bezzubovs. Video iesūtīja gan sekotāji, gan tas publicēts sociālos tīklos un ziņu portālos.— BreakingLV (@breakinglv) April 14, 2021
📹 via @pats_Kamis pic.twitter.com/kQ37br7hCW
Источник — Delfi.lv
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