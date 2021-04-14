Украинского футбольного агента застрелили в Латвии

Сегодня, 14 апреля в Риге был убит украинский футбольный агент Роман Беззубов.
Убийство произошло, когда Беззубов был за рулем своего автомобиля «Volkswagen». Перед ним остановился черный BMW X5, из которого по 41-летнему агенту начали стрелять. В результате стрельбы Беззубов получил смертельные ранения.
Сообщается, что к убийству причастны как минимум два человека. На BMW, который использовали преступники, были российские номера.
Видео инцидента:
🇱🇻 Šī rīta uzbrukums Gunāra Astras ielā #Purvciems #Rīga #Latvija, kurā gājis bojā futbola aģents Romāns Bezzubovs. Video iesūtīja gan sekotāji, gan tas publicēts sociālos tīklos un ziņu portālos.— BreakingLV (@breakinglv) April 14, 2021
📹 via @pats_Kamis pic.twitter.com/kQ37br7hCW
Беззубов был агентом ряда украинский футболистов, среди которых – чемпион мира U-20 Николай Мусолитин и экс-вратарь «Черноморца» Андрей Кожухарь.
Сам Беззубов также в прошлом был футболистов и выступал за латвийские клубы.
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