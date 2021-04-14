Украинского футбольного агента застрелили в Латвии

Сегодня, 14 апреля в Риге был убит украинский футбольный агент Роман Беззубов.

Убийство произошло, когда Беззубов был за рулем своего автомобиля «Volkswagen». Перед ним остановился черный BMW X5, из которого по 41-летнему агенту начали стрелять. В результате стрельбы Беззубов получил смертельные ранения.

Сообщается, что к убийству причастны как минимум два человека. На BMW, который использовали преступники, были российские номера.

Видео инцидента:

🇱🇻 Šī rīta uzbrukums Gunāra Astras ielā #Purvciems #Rīga #Latvija, kurā gājis bojā futbola aģents Romāns Bezzubovs. Video iesūtīja gan sekotāji, gan tas publicēts sociālos tīklos un ziņu portālos.

📹 via @pats_Kamis pic.twitter.com/kQ37br7hCW — BreakingLV (@breakinglv) April 14, 2021

Беззубов был агентом ряда украинский футболистов, среди которых – чемпион мира U-20 Николай Мусолитин и экс-вратарь «Черноморца» Андрей Кожухарь.

Сам Беззубов также в прошлом был футболистов и выступал за латвийские клубы.