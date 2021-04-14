Украинского футбольного агента застрелили в Латвии

Роман Беззубов погиб за рулем собственного автомобиля

  • 14.04.2021 23:34
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Украинского футбольного агента застрелили в Латвии
© facebook.com/roman.bezzubov

Сегодня, 14 апреля в Риге был убит украинский футбольный агент Роман Беззубов.

Убийство произошло, когда Беззубов был за рулем своего автомобиля «Volkswagen». Перед ним остановился черный BMW X5, из которого по 41-летнему агенту начали стрелять. В результате стрельбы Беззубов получил смертельные ранения.

Сообщается, что к убийству причастны как минимум два человека. На BMW, который использовали преступники, были российские номера.

Видео инцидента:

Беззубов был агентом ряда украинский футболистов, среди которых – чемпион мира U-20 Николай Мусолитин и экс-вратарь «Черноморца» Андрей Кожухарь.

Сам Беззубов также в прошлом был футболистов и выступал за латвийские клубы.

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