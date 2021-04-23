Элина СВИТОЛИНА: «Большая битва. Не думала, что будет так тяжело»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Петрой Квитовой в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

Свитолина выиграла в трех сетах - 6:7(4), 7:5, 6:2.

«Это точно была большая битва. Я ожидала упорного матча, но не думала, что будет настолько тяжело. Я рада, что смогла сделать камбэк во втором сете, это особенные эмоции. Трудно выделить что-то одно, что именно помогло мне вернуться в игру. Я боролась за каждый мяч и старалась использовать свои шансы. Думаю, что это было главным. Это здорово, что я смогла пройти в полуфинал».

«Я приехала в Штутгарт, ставя перед собой большие цели. Но еще много работы нужно сделать, чтобы выиграть титул».

«Дальше меня ждет матч против Эшли Барти. Мы тоже встречались несколько раз и пару недель назад играли в Майами. Мы знаем игру друг друга, я в предвкушении этого матча», - сказала Свитолина.