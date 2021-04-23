Иван ФЕДЫК: «Какие поздравления Борячуку? Забивать голы - его работа»

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал победу 3:0 в матче УПЛ против «Мариуполя», а также день рождения форварда Андрея Борячука, который забил гол и заработал пенальти.

«Все набранные очки сейчас ценные. То, что удалось забить три гола на выезде, это хорошо. Ребята заслужили победу. Были готовы ко всем вариантам, которые предложил соперник. Ключевой момент - выход Борячука. У него день рождения, и я ему сказал, что сам себя не поздравишь, то никто не поздравит».

«Удаление и пенальти соперника? Не видел момента самого, а «Мариуполю» было сложнее уже. Ушли с последнего места? Я не могу сказать, что был груз определенный. Конечно, верю, что «Рух» останется в УПЛ. Могу ли пообещать болельщикам? Зачем такие вопросы. Это футбол, тут всякое может случиться, но я верю».

«Поздравления Борячуку? Какой подарок, это его работа - забивать гол. Раньше не забивал, сейчас наконец забил», - сказал Федык.