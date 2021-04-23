Иван ФЕДЫК: «Какие поздравления Борячуку? Забивать голы - его работа»

Наставник прокомментировал победу в матче УПЛ

  • 23.04.2021 21:32
  • 1878 просмотров
  • 1 комментарий
Иван ФЕДЫК: «Какие поздравления Борячуку? Забивать голы - его работа»
© fcrukh.com

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал победу 3:0 в матче УПЛ против «Мариуполя», а также день рождения форварда Андрея Борячука, который забил гол и заработал пенальти.

«Все набранные очки сейчас ценные. То, что удалось забить три гола на выезде, это хорошо. Ребята заслужили победу. Были готовы ко всем вариантам, которые предложил соперник. Ключевой момент - выход Борячука. У него день рождения, и я ему сказал, что сам себя не поздравишь, то никто не поздравит».

«Удаление и пенальти соперника? Не видел момента самого, а «Мариуполю» было сложнее уже. Ушли с последнего места? Я не могу сказать, что был груз определенный. Конечно, верю, что «Рух» останется в УПЛ. Могу ли пообещать болельщикам? Зачем такие вопросы. Это футбол, тут всякое может случиться, но я верю».

«Поздравления Борячуку? Какой подарок, это его работа - забивать гол. Раньше не забивал, сейчас наконец забил», - сказал Федык.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.04.2021 21:58
    0
    Brutal
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.04.2021 21:58
    0
    Brutal
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности