Остап МАРКЕВИЧ: «Зона вылета рядом? Мариуполь будет бороться до конца»

Наставник прокомментировал разгромное поражение в матче УПЛ

  • 23.04.2021 21:11
  • 1501 просмотр
  • 12 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «Зона вылета рядом? Мариуполь будет бороться до конца»
© fcmariupol.com

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение 0:3 в матче УПЛ против «Руха».

«Конечно, нужно держать себя в руках, потому что смотрят женщины и дети. Что тут сказать? Я не знаю. Удаление и пенальти? Нужно разобраться, был ли фол. Если и был, то до штрафной. Второй раз уже. Было такое в матче с «Колосом». Была ошибка центральных защитников, но это не значит, что нужно красную сразу давать. Потом скажут, что я ищу оправдания».

«Сразу после удаления нам еще два залетело, и в меньшинстве уже тяжело. Беру ответственность на себя, где-то что-то мы упускаем. Будем продолжать работать, если мне дадут возможность».

«Мало ударов? На тренировках все нормально, а в игре - нет. Большой трагедии не случилось, будем биться до конца. Зона вылета близко? Будем бороться до конца, еще три матча. Я думаю, мы докажем, что это просто наложилось одно на другое. Не хочу все рассказывать, есть причины», - сказал Маркевич.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 23.04.2021 22:04
    +3
    Сейчас весь днонецкий ресурс будет работать на то, что бы их +6 очков не вылетели
    Ссылка
    остап ганьбевич
      остап ганьбевич, 23.04.2021 22:03
    0
    это уже и был конец!
    гидности и мужской чести
    ну не дадут ниже упасть, так как Минаю впереди один ад
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.04.2021 21:55
    0
    avk2307, 23.04.2021 21:43
    Надо еще смотреть игры Миная и Олимпика. Где они могут набрать.
    Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
    марик по потеряным на 13-м месте(+1 от миная). О какой форе идет речь?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.04.2021 21:55
    +1
    avk2307, 23.04.2021 21:43
    Надо еще смотреть игры Миная и Олимпика. Где они могут набрать.
    Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
    марик по потеряным на 13-м месте(+1 от миная). О какой форе идет речь?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.04.2021 21:55
    +1
    avk2307, 23.04.2021 21:43
    Надо еще смотреть игры Миная и Олимпика. Где они могут набрать.
    Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
    марик по потеряным на 13-м месте(+1 от миная). О какой форе идет речь?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 23.04.2021 21:43
    0
    Павел СН, 23.04.2021 21:39
    ​интересно,где Мариуполь наберет очки?(Львов, Динамо, Десна) на вилет!!!!!
    Надо еще смотреть игры Миная и Олимпика. Где они могут набрать.
    Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.04.2021 21:39
    +4
    ​интересно,где Мариуполь наберет очки?(Львов, Динамо, Десна) на вилет!!!!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.04.2021 21:21
    +2
    Цюця повинна сидіти в будці !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2021 21:19
    +2
    Nevershot, 23.04.2021 21:17
    Мариуполь в пердив и пусть горит очаг у кротов
    Настає час київсько - львівських !
    Остапчик наш агент !
    Ссылка
    Nevershot
      Nevershot, 23.04.2021 21:17
    +6
    Мариуполь в пердив и пусть горит очаг у кротов
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 23.04.2021 21:17
    +4
    Та то таке (с)
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2021 21:13
    +2
    Остапчик, зроби всьо правильно...
    Ссылка
    Nevershot
      Nevershot, 23.04.2021 21:17
    +6
    Мариуполь в пердив и пусть горит очаг у кротов
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.04.2021 21:39
    +4
    ​интересно,где Мариуполь наберет очки?(Львов, Динамо, Десна) на вилет!!!!!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 23.04.2021 21:17
    +4
    Та то таке (с)
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.04.2021 22:04
    +3
    Сейчас весь днонецкий ресурс будет работать на то, что бы их +6 очков не вылетели
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.04.2021 21:21
    +2
    Цюця повинна сидіти в будці !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2021 21:19
    +2
    Nevershot, 23.04.2021 21:17
    Мариуполь в пердив и пусть горит очаг у кротов
    Настає час київсько - львівських !
    Остапчик наш агент !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2021 21:13
    +2
    Остапчик, зроби всьо правильно...
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.04.2021 21:55
    +1
    avk2307, 23.04.2021 21:43
    Надо еще смотреть игры Миная и Олимпика. Где они могут набрать.
    Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
    марик по потеряным на 13-м месте(+1 от миная). О какой форе идет речь?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.04.2021 21:55
    +1
    avk2307, 23.04.2021 21:43
    Надо еще смотреть игры Миная и Олимпика. Где они могут набрать.
    Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
    марик по потеряным на 13-м месте(+1 от миная). О какой форе идет речь?
    Ссылка
    остап ганьбевич
      остап ганьбевич, 23.04.2021 22:03
    0
    это уже и был конец!
    гидности и мужской чести
    ну не дадут ниже упасть, так как Минаю впереди один ад
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.04.2021 21:55
    0
    avk2307, 23.04.2021 21:43
    Надо еще смотреть игры Миная и Олимпика. Где они могут набрать.
    Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
    марик по потеряным на 13-м месте(+1 от миная). О какой форе идет речь?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 23.04.2021 21:43
    0
    Павел СН, 23.04.2021 21:39
    ​интересно,где Мариуполь наберет очки?(Львов, Динамо, Десна) на вилет!!!!!
    Надо еще смотреть игры Миная и Олимпика. Где они могут набрать.
    Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
    Ссылка
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