Остап МАРКЕВИЧ: «Зона вылета рядом? Мариуполь будет бороться до конца»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение 0:3 в матче УПЛ против «Руха».

«Конечно, нужно держать себя в руках, потому что смотрят женщины и дети. Что тут сказать? Я не знаю. Удаление и пенальти? Нужно разобраться, был ли фол. Если и был, то до штрафной. Второй раз уже. Было такое в матче с «Колосом». Была ошибка центральных защитников, но это не значит, что нужно красную сразу давать. Потом скажут, что я ищу оправдания».

«Сразу после удаления нам еще два залетело, и в меньшинстве уже тяжело. Беру ответственность на себя, где-то что-то мы упускаем. Будем продолжать работать, если мне дадут возможность».

«Мало ударов? На тренировках все нормально, а в игре - нет. Большой трагедии не случилось, будем биться до конца. Зона вылета близко? Будем бороться до конца, еще три матча. Я думаю, мы докажем, что это просто наложилось одно на другое. Не хочу все рассказывать, есть причины», - сказал Маркевич.