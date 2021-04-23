Остап МАРКЕВИЧ: «Зона вылета рядом? Мариуполь будет бороться до конца»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение 0:3 в матче УПЛ против «Руха».
«Конечно, нужно держать себя в руках, потому что смотрят женщины и дети. Что тут сказать? Я не знаю. Удаление и пенальти? Нужно разобраться, был ли фол. Если и был, то до штрафной. Второй раз уже. Было такое в матче с «Колосом». Была ошибка центральных защитников, но это не значит, что нужно красную сразу давать. Потом скажут, что я ищу оправдания».
«Сразу после удаления нам еще два залетело, и в меньшинстве уже тяжело. Беру ответственность на себя, где-то что-то мы упускаем. Будем продолжать работать, если мне дадут возможность».
«Мало ударов? На тренировках все нормально, а в игре - нет. Большой трагедии не случилось, будем биться до конца. Зона вылета близко? Будем бороться до конца, еще три матча. Я думаю, мы докажем, что это просто наложилось одно на другое. Не хочу все рассказывать, есть причины», - сказал Маркевич.
Источник — Футбол 1/2/3
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гидности и мужской чести
ну не дадут ниже упасть, так как Минаю впереди один ад
Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
Остапчик наш агент !
Остапчик наш агент !
Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
гидности и мужской чести
ну не дадут ниже упасть, так как Минаю впереди один ад
Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
Пока 3 очка форы есть у Мариуполя
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