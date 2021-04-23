Утечка: Реал и Барселона получили бы на 60 млн евро больше других команд

За выход из Суперлиги клубам пришлось бы заплатить штраф в 150 млн евро

  • 23.04.2021 21:10
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Утечка: Реал и Барселона получили бы на 60 млн евро больше других команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Информация о контрактах Европейской Суперлиги, подписанными всеми 12 клубами, просочилась в сеть с некоторыми подробностями о предлагаемых контрактах.

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало несколько страниц документа, согласованного «большой шестеркой» Премьер-лиги, а также тремя клубами из Италии и тремя клубами из Испании.

«Барселона» и «Реал» Мадрид должны были получить на 60 миллионов евро больше, чем их соперники.

Каждый клуб получал право на эксклюзивную трансляцию нескольких матчей.

За выход из Суперлиги любому клубу пришлось бы заплатить штраф в 150 млн евро.

Напомним, «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» решили отказаться от идеи Суперлиги, которую они сформировали с «Реалом», «Барселоной», «Атлетико», «Ювентусом», «Интером» и «Миланом».

 

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Источник — Der Spiegel

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