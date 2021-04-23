Скаут: «Реальный интерес топ-клубов Италии и Франции к Трубину – факт»

Алекс Великих – о перспективах голкипера «Шахтера»

  • 23.04.2021 19:06
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Скаут: «Реальный интерес топ-клубов Италии и Франции к Трубину – факт»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный скаут Алекс Великих рассказал об интересе к голкиперу «Шахтера» Анатолию Трубину со стороны европейских топ-клубов:

«Анатолий Трубин не просто ворвался в итальянское медиа пространство в этом сезоне. Он вернулся туда, но с еще большей силой и известностью. Ведь о Трубине, как о талантливом вратаре, в Италии начали говорить еще в сезоне 2017/18 годов.

Тогда его матчи за юношескую сборную Украины на Апеннинах, а еще больше его триумфальное выступление в составе юношеской команды донецкого «Шахтера» на турнире «Лацио Кап» в Риме, отметили многие специалисты. Он и Мудрик были признаны лучшими игроками турнира, их игра осталась в памяти присутствовавших на матчах скаутов и спортивных директоров европейских клубов.

Однако многие таланты не всегда попадают в основную команду. Но с Анатолием произошло как раз прогнозируемое - успешное становление. Считаю, что игрок обладает огромным потенциалом стать основным вратарем не только в «Шахтере», но и в сборной Украины на долгий период.

Успешная игра в Лиге Чемпионов, которую провел Трубин, воспользовавшись предоставленным клубом шансом, повысила интерес к молодому таланту. Реальный интерес топ-клубов Италии и Франции к украинцу является фактом. Также фактом является и то, что «Шахтер» вряд ли захочет расставаться в ближайшее время с этим талантом».

Ранее сообщалось о том, что интерес к Трубину проявляет «Милан».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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