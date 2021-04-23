Александр ДЕНИСОВ: «Шахтер ищет тренера на перспективу»

Известный журналист – о возможных переменах на тренерском мостике «горняков»

  • 23.04.2021 18:24
  • 1824 просмотра
  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Шахтер ищет тренера на перспективу»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов обсудил кандидатов на пост главного тренера донецкого «Шахтера».

«Де Дзерби - лучший кандидат для «Шахтера»? Я не знаю. Кандидат для Шахтера - это не какой-нибудь титулованный тренер, о котором можно размышлять. Де Дзерби не выигрывал Лигу чемпионов, не играл там, не имеет еврокубкового опыта. Да, у него есть локальные успехи в Серии А, но не более того.

Тренер для «Шахтера», который на сегодняшний день может рассматриваться, — это тренер на перспективу. Он будет как сам развиваться, так, собственно, будет развивать «Шахтер».

Пока что рано говорить о каком-то тренере. Пока Луиш Каштру - главный тренер «Шахтера».

Дарио Срна? Думаю, что рассматриваются все возможные варианты, и никакой из вариантов сейчас исключать нельзя. Это и то, что останется Луиш Каштру или придет именитый тренер, или придет тренер без титулов, или «Шахтер» в какой-то момент возглавит Дарио Срна», - сказал Денисов.

Ранее сообщалось, что Срна лоббирует назначение Де Дзерби тренером «Шахтера».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 23.04.2021 18:32
    +1
    Наконец-то Денисов о любимом клубе хоть что то сказал . Он кстати тоже директор по футболам. Выходит в шахтере два директора по футболам.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 23.04.2021 18:32
    +1
    Наконец-то Денисов о любимом клубе хоть что то сказал . Он кстати тоже директор по футболам. Выходит в шахтере два директора по футболам.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности