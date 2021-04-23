Александр ДЕНИСОВ: «Шахтер ищет тренера на перспективу»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов обсудил кандидатов на пост главного тренера донецкого «Шахтера».

«Де Дзерби - лучший кандидат для «Шахтера»? Я не знаю. Кандидат для Шахтера - это не какой-нибудь титулованный тренер, о котором можно размышлять. Де Дзерби не выигрывал Лигу чемпионов, не играл там, не имеет еврокубкового опыта. Да, у него есть локальные успехи в Серии А, но не более того.

Тренер для «Шахтера», который на сегодняшний день может рассматриваться, — это тренер на перспективу. Он будет как сам развиваться, так, собственно, будет развивать «Шахтер».

Пока что рано говорить о каком-то тренере. Пока Луиш Каштру - главный тренер «Шахтера».

Дарио Срна? Думаю, что рассматриваются все возможные варианты, и никакой из вариантов сейчас исключать нельзя. Это и то, что останется Луиш Каштру или придет именитый тренер, или придет тренер без титулов, или «Шахтер» в какой-то момент возглавит Дарио Срна», - сказал Денисов.

Ранее сообщалось, что Срна лоббирует назначение Де Дзерби тренером «Шахтера».