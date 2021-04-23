Стамбул. Определилась соперница Костюк в полуфинале

Украинка сыграет с румынкой Сораной Кырстей

  • 23.04.2021 17:47
  • 659 просмотров
  • 1 комментарий
Стамбул. Определилась соперница Костюк в полуфинале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сорана Кырстя

Украинская теннисистка Марта Костюк (№85 WTA) узнала соперницу в полуфинале турнира WTA 250 в Стамбуле.

18-летняя украинка сыграет с румынкой Сораной Кырстей (№67 WTA), которая в 1/4 финала на отказе прошла представительницу Франции Фиону Ферро (№57 WTA).

Стамбул. 1/4 финала
Сорана Кырстя (Румыния) – Фиона Ферро (Франция) – 6:4, отказ

Напомним, Костюк в полуфинале обыграла экс-двадцатую ракетку мира.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    24forever
    online
      24forever, 23.04.2021 18:07
    0
    с такой плотностью шансов на титул, что в Штуттгарте, что Истанбуле может любая зарулить титул
    это беру когда их было по 8 исчьо
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 23.04.2021 18:07
    0
    с такой плотностью шансов на титул, что в Штуттгарте, что Истанбуле может любая зарулить титул
    это беру когда их было по 8 исчьо
    Ссылка
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