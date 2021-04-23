Стамбул. Определилась соперница Костюк в полуфинале

Украинская теннисистка Марта Костюк (№85 WTA) узнала соперницу в полуфинале турнира WTA 250 в Стамбуле.
18-летняя украинка сыграет с румынкой Сораной Кырстей (№67 WTA), которая в 1/4 финала на отказе прошла представительницу Франции Фиону Ферро (№57 WTA).
Стамбул. 1/4 финала
Сорана Кырстя (Румыния) – Фиона Ферро (Франция) – 6:4, отказ
Напомним, Костюк в полуфинале обыграла экс-двадцатую ракетку мира.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
это беру когда их было по 8 исчьо
это беру когда их было по 8 исчьо
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.