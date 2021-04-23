Алекс ВЕЛИКИХ: «Миколенко – самый востребованный украинский футболист»

Футбольный скаут – о перспективах защитника «Динамо»

  • 23.04.2021 17:30
  • 1317 просмотров
  • 4 комментария
Алекс ВЕЛИКИХ: «Миколенко – самый востребованный украинский футболист»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Руководитель итальянского департамента международного Футбольного агентства Ultimate Sports Алекс Великих высказался о перспективах защитника киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виталия Миколенко.

«Среди топовых запросов активно выделить можно Миколенко, наверное, самый востребованный на данный момент украинский игрок, также и Супряга реально интересует итальянские клубы. О Матвиенко больше говорят в Англии. Что касается Цыганкова, то несколько утратив свою цену, игрок смог бы также уехать в Европу. Прогресс Шапаренко под надзором Луческу, думаю, не заметить невозможно, а потому и его можно отнести к потенциальным трансферным целям.

Во Франции, к примеру, широко интересуются украинскими вратарями, а в «Аяксе» не оставляют мечту подписать молодого украинского атакующего футболиста. В целом, украинский футбол вырастил ряд прекрасных талантов, спрос на которых при наличии паспорта ЕС был бы еще более значимым, ну а тех, кого бы взяли в топ-лиги и без него, иногда отпугивает трансферная цена.

Мне персонально очень нравятся несколько игроков украинского чемпионата. По одному игроку речь может идти только о трансфере в топ-клубы и за серьезную сумму, несмотря на то, что игрок не выступает в основном составе своей команды. По другому - покупателей смущает невысокий статус его команды в чемпионате Украины, на что я всегда парирую тем, что игрок еще молод и, если не взять его сейчас, то в будущем это сделать будет намного дороже», - сказал Миколенко.

Напомним, в марте Миколенко стал самым молодым игроком сборной Украины, заработавшим удаление.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 23.04.2021 18:04
    0
    » - сказав Миколенко.
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    Alehandro
      Alehandro, 23.04.2021 18:00
    0
    ну, если тип до сих пор поёт о большом интересе в Италии к Супряге, который год сидит на банке и выходит на поле просто побегать для массовки, то ценность данной информации можно смело поддавать сомнению
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    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 23.04.2021 17:47
    -2
    це з яких джерел?Думав що Циганков
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    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 23.04.2021 18:04
    0
    » - сказав Миколенко.
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    Alehandro
      Alehandro, 23.04.2021 18:00
    0
    ну, если тип до сих пор поёт о большом интересе в Италии к Супряге, который год сидит на банке и выходит на поле просто побегать для массовки, то ценность данной информации можно смело поддавать сомнению
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