Алекс ВЕЛИКИХ: «Миколенко – самый востребованный украинский футболист»

Руководитель итальянского департамента международного Футбольного агентства Ultimate Sports Алекс Великих высказался о перспективах защитника киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виталия Миколенко.

«Среди топовых запросов активно выделить можно Миколенко, наверное, самый востребованный на данный момент украинский игрок, также и Супряга реально интересует итальянские клубы. О Матвиенко больше говорят в Англии. Что касается Цыганкова, то несколько утратив свою цену, игрок смог бы также уехать в Европу. Прогресс Шапаренко под надзором Луческу, думаю, не заметить невозможно, а потому и его можно отнести к потенциальным трансферным целям.

Во Франции, к примеру, широко интересуются украинскими вратарями, а в «Аяксе» не оставляют мечту подписать молодого украинского атакующего футболиста. В целом, украинский футбол вырастил ряд прекрасных талантов, спрос на которых при наличии паспорта ЕС был бы еще более значимым, ну а тех, кого бы взяли в топ-лиги и без него, иногда отпугивает трансферная цена.

Мне персонально очень нравятся несколько игроков украинского чемпионата. По одному игроку речь может идти только о трансфере в топ-клубы и за серьезную сумму, несмотря на то, что игрок не выступает в основном составе своей команды. По другому - покупателей смущает невысокий статус его команды в чемпионате Украины, на что я всегда парирую тем, что игрок еще молод и, если не взять его сейчас, то в будущем это сделать будет намного дороже», - сказал Миколенко.

Напомним, в марте Миколенко стал самым молодым игроком сборной Украины, заработавшим удаление.