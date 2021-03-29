Миколенко стал самым молодым игроком сборной, заработавшим удаление

Матч с Финляндией (1:1) сборная Украины заканчивала в неполном составе. Удаление Виталия Миколенко стало 16-м в истории нашей национальной команды. При этом 7-й раз удаление сыграло на руку команде-сопернице. Между тем виновник сего ЧП 21-летний защитник Виталий Миколенко стал самым молодым «обладателем» красной карточки в рядах нашей национальной дружины. Прежний «рекорд», установленный еще в сентябре 1994 года Евгением Похлебаевым, он превзошел на 352 дня.
Самые молодые игроки сборной Украины, удалявшиеся с поля
|
Возраст
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
21 год 303 дня
|
28.03.2021
|
ЧМ
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
Финляндия (д)
|
88’ (1:0)
|
1:1
|
22 года 290 дней
|
11.09.1994
|
ТМ
|
Евгений ПОХЛЕБАЕВ
|
Корея (г)
|
50’ (0:0)
|
0:1
|
22 года 326 дней
|
26.08.1992
|
ТМ
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Венгрия (г)
|
57’ (1:0)
|
1:2
|
23 года 202 дня
|
07.06.2013
|
ЧМ
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
Черногория (г)
|
45+1’ (0:0)
|
4:0
|
23 года 230 дней
|
26.03.2013
|
ЧМ
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Молдавия (д)
|
90+2’ (2:1)
|
2:1
|
25 лет 58 дней
|
13.11.1999
|
ЧЕ
|
Дмитрий ПАРФЕНОВ
|
Словения (г)
|
60’ (1:1)
|
1:2
|
25 лет 139 дней
|
05.09.2015
|
ЧЕ
|
Денис ГАРМАШ
|
Белоруссия (д)
|
90+2’ (3:1)
|
3:1
|
25 лет 296 дней
|
07.09.2002
|
ЧЕ
|
Владимир ЕЗЕРСКИЙ
|
Армения (г)
|
90+2’ (2:1)
|
2:2
|
25 лет 305 дней
|
28.02.2001
|
МТ
|
Артем ЯШКИН
|
Кипр (г)
|
81’ (3:2)
|
3:4
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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