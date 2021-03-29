Миколенко стал самым молодым игроком сборной, заработавшим удаление

Матч с Финляндией (1:1) сборная Украины заканчивала в неполном составе. Удаление Виталия Миколенко стало 16-м в истории нашей национальной команды. При этом 7-й раз удаление сыграло на руку команде-сопернице. Между тем виновник сего ЧП 21-летний защитник Виталий Миколенко стал самым молодым «обладателем» красной карточки в рядах нашей национальной дружины. Прежний «рекорд», установленный еще в сентябре 1994 года Евгением Похлебаевым, он превзошел на 352 дня.

Самые молодые игроки сборной Украины, удалявшиеся с поля

Возраст Дата Ранг Игрок Соперник Минута Счет 21 год 303 дня 28.03.2021 ЧМ Виталий МИКОЛЕНКО Финляндия (д) 88’ (1:0) 1:1 22 года 290 дней 11.09.1994 ТМ Евгений ПОХЛЕБАЕВ Корея (г) 50’ (0:0) 0:1 22 года 326 дней 26.08.1992 ТМ Виктор ЛЕОНЕНКО Венгрия (г) 57’ (1:0) 1:2 23 года 202 дня 07.06.2013 ЧМ Роман ЗОЗУЛЯ Черногория (г) 45+1’ (0:0) 4:0 23 года 230 дней 26.03.2013 ЧМ Тарас СТЕПАНЕНКО Молдавия (д) 90+2’ (2:1) 2:1 25 лет 58 дней 13.11.1999 ЧЕ Дмитрий ПАРФЕНОВ Словения (г) 60’ (1:1) 1:2 25 лет 139 дней 05.09.2015 ЧЕ Денис ГАРМАШ Белоруссия (д) 90+2’ (3:1) 3:1 25 лет 296 дней 07.09.2002 ЧЕ Владимир ЕЗЕРСКИЙ Армения (г) 90+2’ (2:1) 2:2 25 лет 305 дней 28.02.2001 МТ Артем ЯШКИН Кипр (г) 81’ (3:2) 3:4

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.