Миколенко стал самым молодым игроком сборной, заработавшим удаление

Защитник киевлян побил «рекорд» 27-летней давности, принадлежавший Евгению Похлебаеву

  • 29.03.2021 11:34
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Миколенко стал самым молодым игроком сборной, заработавшим удаление
© Фото Евгения Кравса

Матч с Финляндией (1:1) сборная Украины заканчивала в неполном составе. Удаление Виталия Миколенко стало 16-м в истории нашей национальной команды. При этом 7-й раз удаление сыграло на руку команде-сопернице. Между тем виновник сего ЧП 21-летний защитник Виталий Миколенко стал самым молодым «обладателем» красной карточки в рядах нашей национальной дружины. Прежний «рекорд», установленный еще в сентябре 1994 года Евгением Похлебаевым, он превзошел на 352 дня.

Самые молодые игроки сборной Украины, удалявшиеся с поля

Возраст

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Минута

Счет

21 год 303 дня

28.03.2021

ЧМ

Виталий МИКОЛЕНКО

Финляндия (д)

88’ (1:0)

1:1

22 года 290 дней

11.09.1994

ТМ

Евгений ПОХЛЕБАЕВ

Корея (г)

50’ (0:0)

0:1

22 года 326 дней

26.08.1992

ТМ

Виктор ЛЕОНЕНКО

Венгрия (г)

57’ (1:0)

1:2

23 года 202 дня

07.06.2013

ЧМ

Роман ЗОЗУЛЯ

Черногория (г)

45+1’ (0:0)

4:0

23 года 230 дней

26.03.2013

ЧМ

Тарас СТЕПАНЕНКО

Молдавия (д)

90+2’ (2:1)

2:1

25 лет 58 дней

13.11.1999

ЧЕ

Дмитрий ПАРФЕНОВ

Словения (г)

60’ (1:1)

1:2

25 лет 139 дней

05.09.2015

ЧЕ

Денис ГАРМАШ

Белоруссия (д)

90+2’ (3:1)

3:1

25 лет 296 дней

07.09.2002

ЧЕ

Владимир ЕЗЕРСКИЙ

Армения (г)

90+2’ (2:1)

2:2

25 лет 305 дней

28.02.2001

МТ

Артем ЯШКИН

Кипр (г)

81’ (3:2)

3:4

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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