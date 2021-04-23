Марта КОСТЮК: «Мне сегодня немного повезло»

Сегодня Марта Костюк в четвертьфинале турнира WTA в Стамбуле обыграла Ану Конюх. Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«Сегодня была отличная борьба, я очень счастлива, что прошла дальше. Последние два гейма выдались очень тяжелыми. Думаю, мне сегодня немного повезло.

Конюх – сильная теннисистка, она вернулась после тяжелых операций и только находит свою форму. Я рада за нее, что она продолжает играть. Этот матч был очень важным для меня, для моего будущего, потому что он многому меня научил.

Конечно, это потрясающие чувства, что мне удалось пройти в полуфинал. Как мне удается справляться с нервами? Скажу честно, в начале карьеры я совсем не смогла справиться со стрессом.

Я играла хорошо, но потом где-то год не могла найти свою форму. Поэтому юным игрокам я хотела бы сказать, что не нужно переживать, всему свое время. Доверяйте процессу, окружайте себя хорошими людьми и все получится».