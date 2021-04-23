Александр ДЕНИСОВ: «Кучер инвестировал в Металл от 500 тысяч долларов»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал, что главный тренер «Металла» Александр Кучер вложил внушительную сумму на развитие клуба.

«Приход Александра Кучера в «Металл» - это не просто «проба пера» как молодого тренера. Это совместный проект Кучера и Красникова.

Как вы знаете, Александр Ярославский не дает и не инвестирует средства в ФК «Металл». Он занимается тем, чтобы лишить санкций и очистить эмблему того самого «Металлиста», передать ее в руки громады Харькова. Ну и затем, возможно, чтобы эта эмблема могла быть использована тем же ФК «Металлом».

Сегодня Кучер тренер «Металла», но он инвестировал свои средства в ФК «Металл», потому что у одного Красникова не было денег для запуска клуба во Второй лиге, набора игроков и единолично поднимать его до Премьер-лиги. Кучер инвестировал в «Металл» от 500 тысяч долларов. Эти деньги пошли в развитие детской школы ФК «Металл», пойдут в инфраструктуру и т.д. Кучер зашел как партнер, - сообщил Денисов.

Напомним, Кучер в свое время поиграл за «Металлист». Также 39-летний киевлянин является легендой «Шахтера». В составе «горняков» Кучер сыграл почти 300 матчей.

Ранее сообщалось, что имущество «Металлиста» могут передать Харькову.