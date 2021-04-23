Александр ДЕНИСОВ: «Кучер инвестировал в Металл от 500 тысяч долларов»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал, что главный тренер «Металла» Александр Кучер вложил внушительную сумму на развитие клуба.
«Приход Александра Кучера в «Металл» - это не просто «проба пера» как молодого тренера. Это совместный проект Кучера и Красникова.
Как вы знаете, Александр Ярославский не дает и не инвестирует средства в ФК «Металл». Он занимается тем, чтобы лишить санкций и очистить эмблему того самого «Металлиста», передать ее в руки громады Харькова. Ну и затем, возможно, чтобы эта эмблема могла быть использована тем же ФК «Металлом».
Сегодня Кучер тренер «Металла», но он инвестировал свои средства в ФК «Металл», потому что у одного Красникова не было денег для запуска клуба во Второй лиге, набора игроков и единолично поднимать его до Премьер-лиги. Кучер инвестировал в «Металл» от 500 тысяч долларов. Эти деньги пошли в развитие детской школы ФК «Металл», пойдут в инфраструктуру и т.д. Кучер зашел как партнер, - сообщил Денисов.
Напомним, Кучер в свое время поиграл за «Металлист». Также 39-летний киевлянин является легендой «Шахтера». В составе «горняков» Кучер сыграл почти 300 матчей.
Ранее сообщалось, что имущество «Металлиста» могут передать Харькову.
Источник — Футбол 1/2/3
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Вот это я понимаю человек футбола.
а так не нужен очередной ингулец минаевский
Хтось вірить у цю маячню?
1. який бізнесмен вкладе купу бабла у клуб, щоб потім його комусь віддати?
2. де громада візьме фінансування для топ-клубу?
3. чи доцільно витрачати мільйони на клуб замість вирішення проблем громади?
4. хто буде керувати клубом - мер Харкова? Чи міська рада + акціонери + вболівальники?
(як казав Лобановський, колективна відповідальність - це безвідповідальність).
5. де гарантія, що за пару років клуб не скотиться в аматори?
Хтось вірить у цю маячню?
1. який бізнесмен вкладе купу бабла у клуб, щоб потім його комусь віддати?
2. де громада візьме фінансування для топ-клубу?
3. чи доцільно витрачати мільйони на клуб замість вирішення проблем громади?
4. хто буде керувати клубом - мер Харкова? Чи міська рада + акціонери + вболівальники?
(як казав Лобановський, колективна відповідальність - це безвідповідальність).
5. де гарантія, що за пару років клуб не скотиться в аматори?
Хтось вірить у цю маячню?
1. який бізнесмен вкладе купу бабла у клуб, щоб потім його комусь віддати?
2. де громада візьме фінансування для топ-клубу?
3. чи доцільно витрачати мільйони на клуб замість вирішення проблем громади?
4. хто буде керувати клубом - мер Харкова? Чи міська рада + акціонери + вболівальники?
(як казав Лобановський, колективна відповідальність - це безвідповідальність).
5. де гарантія, що за пару років клуб не скотиться в аматори?
------------------------------
Вот это я понимаю человек футбола.
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