Александр ДЕНИСОВ: «Кучер инвестировал в Металл от 500 тысяч долларов»

Главный тренер вложил внушительную сумму в харьковский клуб

  • 23.04.2021 16:50
  • 3683 просмотра
  • 12 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «Кучер инвестировал в Металл от 500 тысяч долларов»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал, что главный тренер «Металла» Александр Кучер вложил внушительную сумму на развитие клуба.

«Приход Александра Кучера в «Металл» - это не просто «проба пера» как молодого тренера. Это совместный проект Кучера и Красникова.

Как вы знаете, Александр Ярославский не дает и не инвестирует средства в ФК «Металл». Он занимается тем, чтобы лишить санкций и очистить эмблему того самого «Металлиста», передать ее в руки громады Харькова. Ну и затем, возможно, чтобы эта эмблема могла быть использована тем же ФК «Металлом».

Сегодня Кучер тренер «Металла», но он инвестировал свои средства в ФК «Металл», потому что у одного Красникова не было денег для запуска клуба во Второй лиге, набора игроков и единолично поднимать его до Премьер-лиги. Кучер инвестировал в «Металл» от 500 тысяч долларов. Эти деньги пошли в развитие детской школы ФК «Металл», пойдут в инфраструктуру и т.д. Кучер зашел как партнер, - сообщил Денисов.

Напомним, Кучер в свое время поиграл за «Металлист». Также 39-летний киевлянин является легендой «Шахтера». В составе «горняков» Кучер сыграл почти 300 матчей.

Ранее сообщалось, что имущество «Металлиста» могут передать Харькову.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 23.04.2021 18:04
    +2
    Метал очень круто смотрится во второй лиге, им просто нет равных и играют с мыслью, приятно смотреть! думаю они и первую лигу выиграют в с первой попытки, очень симпатичный колектив, удачи.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 23.04.2021 18:04
    0
    Бажаю всім футболістам так робити
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 23.04.2021 18:00
    0
    Кучер инвестировал в «Металл» от 500 тысяч долларов.
    ------------------------------
    Вот это я понимаю человек футбола.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 17:48
    -1
    zzg77, 23.04.2021 17:42
    И на кой им Ярославский, не вложивший ни копейки??? Чтобы прибрать к рукам готовый клуб?
    Без бабок Ярославского им не выйти на уровень еврокубков..
    а так не нужен очередной ингулец минаевский
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.04.2021 17:42
    -2
    И на кой им Ярославский, не вложивший ни копейки??? Чтобы прибрать к рукам готовый клуб?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.04.2021 17:25
    +1
    Ты кажется не понял. С эмблемы снимают санкции, она переходит во владение болельщиков и дальше идет от них Металлу. Вроде подобная схема была задействована Карпатами. С управлением клубом нет ничего общего
    Ссылка
    Нестор
      Нестор, 23.04.2021 17:25
    +1
    Металл и металлист, это как хлеб и хлеборез.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 17:19
    +1
    Молодчага, что сказать!! И тренер и инвестор
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.04.2021 17:17
    +1
    turist86, 23.04.2021 17:10
    "Ярославський займається тим, щоб позбавити санкцій і очистити емблему того самого «Металіста», передати її в руки громади Харкова".
    Хтось вірить у цю маячню?
    1. який бізнесмен вкладе купу бабла у клуб, щоб потім його комусь віддати?
    2. де громада візьме фінансування для топ-клубу?
    3. чи доцільно витрачати мільйони на клуб замість вирішення проблем громади?
    4. хто буде керувати клубом - мер Харкова? Чи міська рада + акціонери + вболівальники?
    (як казав Лобановський, колективна відповідальність - це безвідповідальність).
    5. де гарантія, що за пару років клуб не скотиться в аматори?
    Ты кажется не понял. С эмблемы снимают санкции, она переходит во владение болельщиков и дальше идет от них Металлу. Вроде подобная схема была задействована Карпатами. С управлением клубом нет ничего общего
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 23.04.2021 17:10
    -2
    "Ярославський займається тим, щоб позбавити санкцій і очистити емблему того самого «Металіста», передати її в руки громади Харкова".
    Хтось вірить у цю маячню?
    1. який бізнесмен вкладе купу бабла у клуб, щоб потім його комусь віддати?
    2. де громада візьме фінансування для топ-клубу?
    3. чи доцільно витрачати мільйони на клуб замість вирішення проблем громади?
    4. хто буде керувати клубом - мер Харкова? Чи міська рада + акціонери + вболівальники?
    (як казав Лобановський, колективна відповідальність - це безвідповідальність).
    5. де гарантія, що за пару років клуб не скотиться в аматори?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.04.2021 17:09
    0
    Молоток он там совершился как игрок хотя сам Киевлянин
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 23.04.2021 17:03
    +1
    Кучеру 38, а не 39 лет.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 23.04.2021 18:04
    +2
    Метал очень круто смотрится во второй лиге, им просто нет равных и играют с мыслью, приятно смотреть! думаю они и первую лигу выиграют в с первой попытки, очень симпатичный колектив, удачи.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.04.2021 17:25
    +1
    Ты кажется не понял. С эмблемы снимают санкции, она переходит во владение болельщиков и дальше идет от них Металлу. Вроде подобная схема была задействована Карпатами. С управлением клубом нет ничего общего
    Ссылка
    Нестор
      Нестор, 23.04.2021 17:25
    +1
    Металл и металлист, это как хлеб и хлеборез.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 23.04.2021 17:19
    +1
    Молодчага, что сказать!! И тренер и инвестор
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.04.2021 17:17
    +1
    turist86, 23.04.2021 17:10
    "Ярославський займається тим, щоб позбавити санкцій і очистити емблему того самого «Металіста», передати її в руки громади Харкова".
    Хтось вірить у цю маячню?
    1. який бізнесмен вкладе купу бабла у клуб, щоб потім його комусь віддати?
    2. де громада візьме фінансування для топ-клубу?
    3. чи доцільно витрачати мільйони на клуб замість вирішення проблем громади?
    4. хто буде керувати клубом - мер Харкова? Чи міська рада + акціонери + вболівальники?
    (як казав Лобановський, колективна відповідальність - це безвідповідальність).
    5. де гарантія, що за пару років клуб не скотиться в аматори?
    Ты кажется не понял. С эмблемы снимают санкции, она переходит во владение болельщиков и дальше идет от них Металлу. Вроде подобная схема была задействована Карпатами. С управлением клубом нет ничего общего
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 23.04.2021 17:03
    +1
    Кучеру 38, а не 39 лет.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 23.04.2021 18:04
    0
    Бажаю всім футболістам так робити
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 23.04.2021 18:00
    0
    Кучер инвестировал в «Металл» от 500 тысяч долларов.
    ------------------------------
    Вот это я понимаю человек футбола.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.04.2021 17:09
    0
    Молоток он там совершился как игрок хотя сам Киевлянин
    Ссылка
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