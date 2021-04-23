Мертенс повторил рекорд Наполи по голам в Серии А

Вчера «Наполи» в 32-м туре Серии А дома разгромил «Лацио» 5:2. Один из голов в составе неаполитанцев на счету Дриса Мертенса.
Для бельгийского форварда это 102-й гол в Серии А в составе «Наполи». Теперь по этому показателю он делит рекорд с Антонио Вояком, который выступал за клуб еще в 30-х годах прошлого века.
Ближайшими преследователями Мертенса и Вояка по голам за «Наполи» в Серии А являются Марек Гамшик (100 голов), Лоренцо Инсинье (83) и Диего Марадона (81).
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Источник — Opta
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