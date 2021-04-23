Рональд КУМАН: «Не думаю, что чемпион определится до последнего тура»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал борьбу за чемпионство в Примере после матча 31-го тура с «Хетафе» (5:2).

«Не считаю, что мы сильнее трех остальных команд. Они в хорошей форме, выигрывают свои матчи. У всех четырех клубов впереди тяжелые встречи, и я не думаю, что итог будет ясен до последнего тура», - сказал Куман.

За 6 туров до конца чемпионата «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от мадридских «Атлетико» и «Реала» соответственно на 5 и 3 очков.