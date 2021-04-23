Рональд КУМАН: «Не думаю, что чемпион определится до последнего тура»

Наставник «Барселоны» – о чемпионской гонке

  • 23.04.2021 16:29
  • 332 просмотра
  • 2 комментария
Рональд КУМАН: «Не думаю, что чемпион определится до последнего тура»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал борьбу за чемпионство в Примере после матча 31-го тура с «Хетафе» (5:2).

«Не считаю, что мы сильнее трех остальных команд. Они в хорошей форме, выигрывают свои матчи. У всех четырех клубов впереди тяжелые встречи, и я не думаю, что итог будет ясен до последнего тура», - сказал Куман.

За 6 туров до конца чемпионата «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от мадридских «Атлетико» и «Реала» соответственно на 5 и 3 очков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    24forever
    online
      24forever, 23.04.2021 18:04
    0
    * небось аж при Гаспаре было *
    или до Эры Месси/ эпох хавиньест, Карлеса, МаТШа ...
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 23.04.2021 18:02
    0
    2 невероятнейших расклада:
    - 4 клуба набирают условно по 75 pts.
    - Севилья или Барселона ни разу не лидировав в теч. сезона, в отлич. от других 5-6 клубов, возьмут чемпионство а-ля Феттель 2010, если не ошибаюсь
    ладно, Сева ... но Барса 32-34 тура подряд без промежуточно первого ... небось аж при Гаспера (до Эры хавиньесты, эпохи Пуйоля-Месси было)
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 23.04.2021 18:04
    0
    * небось аж при Гаспаре было *
    или до Эры Месси/ эпох хавиньест, Карлеса, МаТШа ...
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 23.04.2021 18:02
    0
    2 невероятнейших расклада:
    - 4 клуба набирают условно по 75 pts.
    - Севилья или Барселона ни разу не лидировав в теч. сезона, в отлич. от других 5-6 клубов, возьмут чемпионство а-ля Феттель 2010, если не ошибаюсь
    ладно, Сева ... но Барса 32-34 тура подряд без промежуточно первого ... небось аж при Гаспера (до Эры хавиньесты, эпохи Пуйоля-Месси было)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности