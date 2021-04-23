Рональд КУМАН: «Не думаю, что чемпион определится до последнего тура»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал борьбу за чемпионство в Примере после матча 31-го тура с «Хетафе» (5:2).
«Не считаю, что мы сильнее трех остальных команд. Они в хорошей форме, выигрывают свои матчи. У всех четырех клубов впереди тяжелые встречи, и я не думаю, что итог будет ясен до последнего тура», - сказал Куман.
За 6 туров до конца чемпионата «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от мадридских «Атлетико» и «Реала» соответственно на 5 и 3 очков.
Источник — Marca
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или до Эры Месси/ эпох хавиньест, Карлеса, МаТШа ...
- 4 клуба набирают условно по 75 pts.
- Севилья или Барселона ни разу не лидировав в теч. сезона, в отлич. от других 5-6 клубов, возьмут чемпионство а-ля Феттель 2010, если не ошибаюсь
ладно, Сева ... но Барса 32-34 тура подряд без промежуточно первого ... небось аж при Гаспера (до Эры хавиньесты, эпохи Пуйоля-Месси было)
или до Эры Месси/ эпох хавиньест, Карлеса, МаТШа ...
- 4 клуба набирают условно по 75 pts.
- Севилья или Барселона ни разу не лидировав в теч. сезона, в отлич. от других 5-6 клубов, возьмут чемпионство а-ля Феттель 2010, если не ошибаюсь
ладно, Сева ... но Барса 32-34 тура подряд без промежуточно первого ... небось аж при Гаспера (до Эры хавиньесты, эпохи Пуйоля-Месси было)
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