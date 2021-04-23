Брендан РОДЖЕРС: «Лестер может играть намного лучше»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Вест Бромвичем» (3:0) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Я не думаю о других командах. Мы должны думать о себе. «Лестер» может контролировать только себя. Да, мы иногда проигрываем, но эти парни такие честные, хотят стать лучше. Это называется билет вашей мечты. Это все, о чем вы можете просить как тренер.

В первом тайме я был совсем недоволен. Мы не были достаточно точны в передачах. Во втором тайме мы контролировали игру. В целом я очень доволен, потому что победа в Премьер-лиге всегда важна. Мы были хороши, но мы можем играть намного лучше. Это всегда было большим испытанием. Мы должны контролировать себя и свою игру», - сказал Роджерс.