Брендан РОДЖЕРС: «Лестер может играть намного лучше»

Наставник «Лестера» – о разгромной победе над «Вест Бромвичем»

  • 23.04.2021 15:16
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Брендан РОДЖЕРС: «Лестер может играть намного лучше»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Вест Бромвичем» (3:0) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Я не думаю о других командах. Мы должны думать о себе. «Лестер» может контролировать только себя. Да, мы иногда проигрываем, но эти парни такие честные, хотят стать лучше. Это называется билет вашей мечты. Это все, о чем вы можете просить как тренер.

В первом тайме я был совсем недоволен. Мы не были достаточно точны в передачах. Во втором тайме мы контролировали игру. В целом я очень доволен, потому что победа в Премьер-лиге всегда важна. Мы были хороши, но мы можем играть намного лучше. Это всегда было большим испытанием. Мы должны контролировать себя и свою игру», - сказал Роджерс.

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Источник — BT Sport

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