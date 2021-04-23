ПСЖ хочет подписать Варана. Сам игрок хочет в Ман Юнайтед

За французского защитника «Реала» началась борьба

  • 23.04.2021 14:57
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ПСЖ хочет подписать Варана. Сам игрок хочет в Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Контракт Рафаэля Варана с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Продление соглашения под большим вопросом.

Поэтому, «Реал» рассматривает вариант с продажей Варана уже нынешним летом. Ранее уже сообщалось о том, что интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

Теперь в гонку за Вараном включился ПСЖ. Однако парижанам будет сложно подписать защитника – у него в приоритете вариант с «Манчестер Юнайтед».

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Источник — AS

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