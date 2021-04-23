ПСЖ хочет подписать Варана. Сам игрок хочет в Ман Юнайтед

Контракт Рафаэля Варана с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Продление соглашения под большим вопросом.
Поэтому, «Реал» рассматривает вариант с продажей Варана уже нынешним летом. Ранее уже сообщалось о том, что интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».
Теперь в гонку за Вараном включился ПСЖ. Однако парижанам будет сложно подписать защитника – у него в приоритете вариант с «Манчестер Юнайтед».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.