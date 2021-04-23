Пауло ДИБАЛА: «Роналду одержим, он всегда хочет побеждать»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своем партнере по команде Криштиану Роналду:

«Мы оба близки к тому, чтобы забить 100 голов за «Ювентус». Мне не хватает одного, ему не хватает трех.

Он всегда хочет побеждать, даже на тренировках. Если он проигрывает, то на несколько минут он становится неразговорчивым.

Мы вместе тренируемся, отрабатываем штрафные. Я беру те, что с правой стороны, он – с левой. Он одержим, всегда хочет побеждать, всегда.

Ходили слухи о возможном переходе Месси в «Ювентус», но мы знали, что это будет сложно, и трудно выбрать между ним и Криштиану».

Ранее сообщалось о том, что интерес к Дибале проявляет «Челси».