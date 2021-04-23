Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Жаль за результат»

Украинский хавбек «Аталанты» разочарован ничьей с «Ромой» (1:1)

  • 23.04.2021 13:54
  • 1584 просмотра
  • 2 комментария
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Жаль за результат»
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский подвел итоги поединка 32-го тура Серии А против «Ромы» (1:1).

«Жаль за результат. Увидимся на следующей игре, ребята. Вперед, Богиня (прозвище «Аталанты» — прим. ред.)», — написал Руслан после матча.

Малиновский вышел на поле в стартовом составе «Аталанты» и отметился забитым мячом на 26-й минуте встречи.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    onco-clown
    online
      onco-clown, 23.04.2021 15:12
    0
    Юве, Рома..На Евро главное чтоб забивал так!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.04.2021 14:09
    +1
    Молодець Малина. Гарно зіграв на випередження і пробив шикарно. Взагалі добротно граєш.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 23.04.2021 14:09
    +1
    Молодець Малина. Гарно зіграв на випередження і пробив шикарно. Взагалі добротно граєш.
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 23.04.2021 15:12
    0
    Юве, Рома..На Евро главное чтоб забивал так!
    Ссылка
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