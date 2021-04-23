Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Жаль за результат»

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский подвел итоги поединка 32-го тура Серии А против «Ромы» (1:1).
«Жаль за результат. Увидимся на следующей игре, ребята. Вперед, Богиня (прозвище «Аталанты» — прим. ред.)», — написал Руслан после матча.
Малиновский вышел на поле в стартовом составе «Аталанты» и отметился забитым мячом на 26-й минуте встречи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.