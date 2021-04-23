Жена Малиновского рассказала, почему Руслан стал чаще забивать голы

Роксана Малиновская, супруга 27-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала, почему ее муж стал чаще забивать голы.



«Раскрою небольшой секрет. Знаете, почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча.



Иначе его было не остановить, ведь он сладкоежка еще тот. И меня все время подначивает», – написала Малиновская в инстаграме.

Отметим, что в четверг Руслан поразил ворота «Ромы». А в пяти последних матчах на его счету 3 гола.