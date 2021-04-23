Жена Малиновского рассказала, почему Руслан стал чаще забивать голы

Причина очень интересная

  • 23.04.2021 12:43
  • 1867 просмотров
  • 2 комментария
Жена Малиновского рассказала, почему Руслан стал чаще забивать голы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Роксана Малиновская, супруга 27-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала, почему ее муж стал чаще забивать голы.
 
«Раскрою небольшой секрет. Знаете, почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча.
 
Иначе его было не остановить, ведь он сладкоежка еще тот. И меня все время подначивает», – написала Малиновская в инстаграме.

Отметим, что в четверг Руслан поразил ворота «Ромы». А в пяти последних матчах на его счету 3 гола.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.04.2021 13:22
    0
    Он так в толстяка превратиться ))
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.04.2021 13:08
    0
    Думаю жена Беседина прочитает пост Малиновской!!!!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.04.2021 13:22
    0
    Он так в толстяка превратиться ))
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.04.2021 13:08
    0
    Думаю жена Беседина прочитает пост Малиновской!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности