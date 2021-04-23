Фанаты Динамо признали Леднева лучшим игроком матча с Агробизнесом

23-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев был признан лучшим игроком полуфинала Кубка Украины против «Агробизнеса» (3:0).

В голосовании приняли участие около двух тысяч респондентов, отдавших наибольшее количество своих голосов (34%) за полузащитника. Динамовец провел на поле 66 минут и отметился забитым голом.

Второе место болельщики отдали Виталию Миколенко (19%). Также в пятерку лучших вошли Артем Беседин (17%), Жерсон Родригеш (10%) и Виталий Буяльский (8%).

Топ-5 игроков «Динамо» в матче с «Агробизнесом» по мнению болельщиков:

1. Леднев - 34%

2. Миколенко - 19%

3. Беседин - 17%

4. Родригеш - 10%

5. Буяльский - 8%