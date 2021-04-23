Фанаты Динамо признали Леднева лучшим игроком матча с Агробизнесом

23-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев был признан лучшим игроком полуфинала Кубка Украины против «Агробизнеса» (3:0).
В голосовании приняли участие около двух тысяч респондентов, отдавших наибольшее количество своих голосов (34%) за полузащитника. Динамовец провел на поле 66 минут и отметился забитым голом.
Второе место болельщики отдали Виталию Миколенко (19%). Также в пятерку лучших вошли Артем Беседин (17%), Жерсон Родригеш (10%) и Виталий Буяльский (8%).
Топ-5 игроков «Динамо» в матче с «Агробизнесом» по мнению болельщиков:
1. Леднев - 34%
2. Миколенко - 19%
3. Беседин - 17%
4. Родригеш - 10%
5. Буяльский - 8%
Источник — ФК Динамо Киев
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