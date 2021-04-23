ГЮНДОГАН: «Новый формат ЛЧ – меньшее из зол в сравнении с Суперлигой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался по поводу реформы Лиги чемпионов, сравнив ее с Европейской Суперлигой, которая не состоялась.



«В свете происходящего вокруг Суперлиги... Не могли бы мы обсудить также и новый формат ЛЧ? Больше, больше, больше матчей, и при этом никто не думает об игроках.



Новый формат ЛЧ – просто меньшее из зол в сравнении с Суперлигой.



ЛЧ в нынешнем виде отлично работает и является самым популярным клубным турниром в мире – для нас, игроков, и для фанатов», – написал Гюндоган в твиттере.