ГЮНДОГАН: «Новый формат ЛЧ – меньшее из зол в сравнении с Суперлигой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался по поводу реформы Лиги чемпионов, сравнив ее с Европейской Суперлигой, которая не состоялась.
«В свете происходящего вокруг Суперлиги... Не могли бы мы обсудить также и новый формат ЛЧ? Больше, больше, больше матчей, и при этом никто не думает об игроках.
Новый формат ЛЧ – просто меньшее из зол в сравнении с Суперлигой.
ЛЧ в нынешнем виде отлично работает и является самым популярным клубным турниром в мире – для нас, игроков, и для фанатов», – написал Гюндоган в твиттере.
Источник — Twitter
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